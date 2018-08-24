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Cotação

Dólar fecha o dia com alta de 1,65%

O dólar ultrapassou a barreira dos R$ 4,10, encerrando o pregão de hoje (23) com alta de 1,65%

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 21:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 21:26
Dólar Crédito: Arquivo | Agência Brasil
O dólar ultrapassou a barreira dos R$ 4,10, encerrando o pregão de hoje (23) com alta de 1,65%, cotado a R$ 4,1230 na venda. A cotação da moeda norte-americana atingiu o maior patamar desde 21 de janeiro de 2016, quando bateu R$ 4,1655. O aumento de hoje representa o sétimo pregão consecutivo de valorização da moeda, que no período acumulou uma alta de 6,44%.
O Banco Central segue sem leilões extraordinários de venda futura do dólar, os chamados swaps cambiais, serve para aumentar a liquidez da moeda e diminuir sua valorização.
O índice B3, da bolsa de valores de São Paulo, Ibovespa, terminou o dia em baixa de 1,65%, com 75.633 pontos. O resultado negativo inverteu a tendência no fechamento de quarta-feira (22), quando o Ibovespa fechou em alta de 2,29%.
> Dólar mantém tendência e é negociado acima de R$ 4
O pregão encerrou com os papéis de grandes empresas, as chamadas ações blue chip, em queda, como Petrobras caindo 2,18% e Itau, 3,89%.

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