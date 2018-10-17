Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado financeiro

Dólar fecha em queda e Bovespa sobe 2,83%

Banco Central segue com a política tradicional de swaps cambial, sem efetuar leilões extraordinários de venda futura da moeda norte-americana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 21:38

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 21:38

Dólar é cotado a R$ 3,72 nesta terça-feira (16) Crédito: Reprodução | Pixabay
A cotação da moeda norte-americana encerrou o pregão desta terça-feira (16) em baixa de 0,37%, cotada a R$ 3,7201 para venda. O dólar segue tendência de queda, acumulando desvalorização pelo segundo dia, quando fechou ontem caindo 1,25%. O Banco Central segue com a política tradicional de swaps cambial, sem efetuar leilões extraordinários de venda futura da moeda norte-americana.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), terminou o dia em alta de 2,83%, com 85.717 pontos. As ações de grandes companhias, chamadas blue chip, contribuíram com a valorização, com Petrobras fechando em alta de 3,73%, Itaú com valorização de 4% e Bradesco com 4,77%.
> Petrobras e chinesa definem parceria para Comperj e campos de Marlim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados