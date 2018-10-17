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Mercado financeiro

Dólar fecha em queda de 1,04%, cotado a R$3,68

Moeda acumula uma sequência de quedas em outubro de 8,82%, apesar de o resultado acumulado no ano apontar uma alta de 11,11%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 20:40

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 20:40

Dólar é cotado a R$ 3,68 nesta quarta-feira (17) Crédito: Reprodução | Pixabay
A cotação da moeda norte-americana encerrou o pregão desta quarta-feira (17) em queda de 1,04%, negociada a R$ 3,6815, o menor valor desde 25 de maio passado. O dólar acumula uma sequência de quedas em outubro de 8,82%, apesar de o resultado acumulado no ano apontar uma alta de 11,11%.
O Ibovespa, índice da B3, terminou o dia praticamente estável, com pequena alta de 0,05%. Os papéis de grandes empresas seguiram tendência de baixa, com as ações da Petrobras em queda de 1,38%, Itau com desvalorização de 1,68%, Bradesco com queda de 0,56% e Eletrobras com menos 5,65%.
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