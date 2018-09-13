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Queda

Dólar fecha em queda cotado a R$ 4,14

Banco Central manteve a política tradicional de swaps cambial, sem efetuar leilões extraordinários de venda futura da moeda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 21:10

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 21:10

Dólar é cotado a R$ 4,14 nesta quarta-feira (12) Crédito: Reprodução/ Pixabay
O dólar fechou esta quarta-feira (12) em queda de 0,21%, cotado a R$ 4,1455 na venda, invertendo uma tendência de alta no fechamento de ontem, quando a moeda norte-americana terminou o dia acima de R$ 4,15. O Banco Central manteve a política tradicional de swaps cambial, sem efetuar leilões extraordinários de venda futura da moeda.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão em alta de 0,63%, com 75.124 pontos, também invertendo a baixa no fechamento de ontem. As ações de empresas de grande porte puxaram a alta, com Petrobras valorizadas em 2,43%, Vale 1,64% e Eletrobras com alta de 4,73%.
> Petrobras aumenta preço da gasolina em 1,01% e valor atinge novo recorde

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