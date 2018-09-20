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Mercado financeiro

Dólar fecha em queda, cotado a R$ 4,12

Banco Central manteve a política tradicional de swaps cambiais (equivalentes à venda de dólares no mercado futuro), sem leilões extraordinários de venda futura da moeda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 21:33

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 21:33

Dólar é cotado a R$ 4,14 nesta quarta-feira (19) Crédito: Arquivo | Agência Brasil
A cotação do dólar fechou o pregão desta quarta-feira (19) em baixa de 0,43%, cotada a R$ 4,1242 para venda. O Banco Central manteve a política tradicional de swaps cambiais (equivalentes à venda de dólares no mercado futuro), sem leilões extraordinários de venda futura da moeda.
O índice de ações do índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), terminou a sessão em leve baixa de 0,19%, com 78.168 pontos, invertendo as últimas três sessões seguidas em alta. As ações da Petrobras acompanharam a queda, terminando o dia em baixa de 1,33%, enquanto os papéis da Vale subiram 1,24%.
> Economistas do ES dão dicas de como fugir da alta do dólar

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