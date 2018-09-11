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Moeda

Dólar fecha em queda cotado a R$ 4,0935

A cotação da moeda norte-americana fechou hoje (10) em queda pelo terceiro pregão consecutivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2018 às 21:25

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 21:25

Crédito: Bearfotos/Freepik
A cotação da moeda norte-americana fechou hoje (10) em queda pelo terceiro pregão consecutivo, no patamar abaixo de R$ 4,10. O dólar terminou em baixa de 0,26%, cotado a R$ 4,0935 para venda.
O Banco Central segue com a política de swaps cambiais tradicionais, sem nenhuma oferta extraordinária de venda futura da moeda norte-americana.
> Dólar inicia a semana em queda, negociado a R$ 4,07
O Ibovespa, índice da B3, terminou o primeiro pregão da semana em leve alta de 0,03%, com 76.436 pontos. Os papéis da Petrobras alavancaram a pequena alta, fechando com valorização de 1,74%.

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