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Mercado financeiro

Dólar fecha em alta pelo terceiro pregão seguido

Banco Central seguiu com a política tradicional de swaps cambial, sem realizar leilões extraordinários de venda futura do dólar

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 21:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 21:40
Dólar é cotado a R$ 3,80 nesta quinta-feira (22) Crédito: Reprodução/Pixabay
A cotação da moeda norte-americana encerrou o pregão desta quinta-feira (22) em alta pelo terceiro pregão seguido, com valorização de 0,41% valendo R$ 3,8057 para venda. O dólar já acumulava ontem uma alta de 0,72%. A alta ocorreu mesmo com o feriado no mercado norte-americano pelo Dia de Ação de Graças. O Banco Central seguiu com a política tradicional de swaps cambial, sem realizar leilões extraordinários de venda futura do dólar.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fechou em alta de 0,24% com 87.477 pontos. Apesar da valorização do dia, as ações das principais companhias terminaram o dia em queda, como Petrobras com menos 0,16%, Vale com baixa de 1,08% e Itaú caindo 0,06%.
> Governo reduz para 1,4% estimativa de crescimento econômico em 2018

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