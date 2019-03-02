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Mercado Financeiro

Dólar fecha em alta e Ibovespa tem queda

O dólar fechou o dia custando R$ 3,7791

Publicado em 

01 mar 2019 às 22:22

Publicado em 01 de Março de 2019 às 22:22

BC americano mantém juros e sinaliza paciência com altas Crédito: Reprodução/Pixabay
A cotação do dólar fechou em alta nesta sexta-feira (1º) na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. A moeda norte-americana ficou em R$ 3,7791, uma variação positiva de 0,69%.
O Ibovespa, indicador de desempenho das ações negociadas na Bolsa de Valores, fechou o dia com queda de 1,03%, totalizando 94.603 pontos nesta sexta-feira.
Os papéis com melhor desempenho no pregão de hoje foram da Sid Nacional (alta de 5,89%), JBS (alta de 5,14%) e MRV (alta de 2,13%). As maiores baixas foram da Eletrobras PNB (queda de 3,8%), Eletrobras On (queda de 3,62%) e Bradesco (queda de 2,93%).
A Bolsa retoma as negociações na quarta-feira (6) após o carnaval.

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