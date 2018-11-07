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Mercado financeiro

Dólar fecha em alta, cotado a R$ 3,75

Banco Central manteve a política tradicional de swaps cambiais, sem ofertas extraordinárias de venda futura da moeda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 21:35

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 21:35

Dólar é cotado a R$ 3,75 nesta terça-feira (06) Crédito: Reprodução | Pixabay
A cotação da moeda norte-americana manteve pelo segundo dia consecutivo a tendência de alta, encerrando o pregão desta terça-feira (06) com valorização de 0,84%, cotada a R$ 3,7582. O Banco Central manteve a política tradicional de swaps cambiais, sem ofertas extraordinárias de venda futura do dólar.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fechou em queda de 1,04%, com 88.668 pontos. As ações das grandes empresas acompanharam a baixa, com Petrobras fechando com menos 3,37%, Bradesco com desvalorização de 1,35% e Vale em baixa de 0,61%.
> Sexto lote de restituição do IR estará disponível nesta sexta (09)

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