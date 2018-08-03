Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado

Dólar fecha com leve queda, cotado a R$ 3,75

O dólar fechou a quinta-feira (2) em leve queda (0,06%), cotado a R$ 3,7566 para venda

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 21:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 21:32
Crédito: Reprodução/Pixabay
O dólar fechou a quinta-feira (2) em leve queda (0,06%), cotado a R$ 3,7566 para venda.
O Banco Central continua sem realizar leilões de swap cambial (venda futura de dólares) extraordinários, com o mercado interno acompanhando os desdobramentos da disputa comercial entre os Estados Unidos e a China.
> Banco Central mantém, por unanimidade, taxa Selic em 6,5% ao ano
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou o pregão em alta de 0,42%, com 79.636 pontos. Os papéis de empresas de grande porte apresentaram valorização no fechamento do dia, com a Petrobras subindo 2% e a Siderúrgica Nacional, 3,58%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados