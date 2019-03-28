Dólar fecha acima de R$ 3,95, no maior valor em seis meses

Em um dia marcado por fortes tensões no mercado financeiro, o dólar fechou no maior valor em quase seis meses e a bolsa de valores teve forte queda. O dólar comercial encerrou esta quarta-feira (27), vendido a R$ 3,954, com alta de R$ 0,088 (+2,27%). A divisa está no valor mais alto desde 1º de outubro, quando tinha fechado em R$ 4,02.

No mercado de ações, o índice Ibovespa, da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), encerrou o dia com queda de 3,57%, aos 91.403 pontos. O índice teve a maior queda diária desde 6 de fevereiro (-3,74%) e fechou no menor nível desde 7 de janeiro.

A

volatilidade no mercado financeiro ocorre no dia seguinte à aprovação, pela Câmara dos Deputados, de proposta de emenda à Constituição (PEC) que introduz o orçamento impositivo para as emendas de bancadas estaduais. A proposta, que seguiu para o Senado, aumenta a rigidez do Orçamento, reduzindo a margem de manobra do governo para segurar os gastos públicos.