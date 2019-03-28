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Mercado Financeiro

Dólar fecha acima de R$ 3,95, no maior valor em seis meses

Bolsa de valores teve queda de 3,57% em dia tenso

Publicado em 

27 mar 2019 às 22:34

Publicado em 27 de Março de 2019 às 22:34

Em um dia marcado por fortes tensões no mercado financeiro, o dólar fechou no maior valor em quase seis meses e a bolsa de valores teve forte queda. O dólar comercial encerrou esta quarta-feira (27), vendido a R$ 3,954, com alta de R$ 0,088 (+2,27%). A divisa está no valor mais alto desde 1º de outubro, quando tinha fechado em R$ 4,02.
No mercado de ações, o índice Ibovespa, da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), encerrou o dia com queda de 3,57%, aos 91.403 pontos. O índice teve a maior queda diária desde 6 de fevereiro (-3,74%) e fechou no menor nível desde 7 de janeiro.
A
volatilidade no mercado financeiro ocorre no dia seguinte à aprovação, pela Câmara dos Deputados, de proposta de emenda à Constituição (PEC) que introduz o orçamento impositivo para as emendas de bancadas estaduais. A proposta, que seguiu para o Senado, aumenta a rigidez do Orçamento, reduzindo a margem de manobra do governo para segurar os gastos públicos.
Nas horas finais de negociação, o mercado financeiro reagiu à declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que não sai do governo depois da primeira derrota, mas que deixaria o cargo caso sua agenda não tenha apoio do presidente da República nem do Congresso. O Ibovespa, que estava se recuperando e tinha atingido os 93 mil pontos por volta das 14h30, ampliou a queda e retornou aos 91 mil pontos depois do início da audiência de Guedes na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.

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