Dólar fecha abaixo de R$ 4; bolsa cai para menos de 100 mil pontos

O mercado financeiro ainda reflete os temores de uma recessão global. Dados econômicos mais fracos que o esperado na China, segunda maior economia do planeta, e na Alemanha, a maior economia da Europa, fizeram as bolsas de valores caírem em todo o planeta.

No próximo dia 21, o Banco Central começará a vender dólares à vista das reservas internacionais, o que será feito pela primeira vez desde fevereiro de 2009. A operação marca uma mudança na política de intervenção cambial do banco, que até agora, usava apenas as operações de swap cambial tradicional (venda de dólares no mercado futuro) para segurar o dólar em momentos de alta.