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Cotação

Dólar fecha abaixo de R$ 4

O dólar acumula até esta quinta-feira, penúltimo pregão do mês de setembro, um recuo de 1,92% ante o real invertendo a alta valorização de 8,46% no mês de agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 21:21

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 21:21

Demanda de proteção ao dólar cresce com cenário eleitoral e guerra comercial Crédito: Reprodução/Pixabay
A cotação da moeda norte-americana recuou hoje (27) abaixo do patamar de R$ 4, fechando hoje (27) em baixa de 0,79%, cotado a R$ 3,9943 para venda. O dólar acumula até esta quinta-feira, penúltimo pregão do mês de setembro, um recuo de 1,92% ante o real invertendo a alta valorização de 8,46% no mês de agosto.
O Banco Central seguiu com os leilões tradicionais de swaps cambiais, concluindo rolagem de venda futura de dólares.
> Dólar volta a operar em alta e é negociado a R$ 4,04
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), terminou o pregão em alta de 1,71%, com 80 mil pontos. Os papéis da Petrobras colaboraram para o fechamento em alta, com valorização de 6,29%, seguidos por Itau com alta de 2,75%.

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