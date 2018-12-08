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Mercado financeiro

Dólar encerra semana em alta cotado a R$ 3,89

A moeda oscilou durante a semana com a intervenção do Banco Central para aumentar a liquidez da moeda com leilões extraordinários de venda futura, com compromisso de recompra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 21:51

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 21:51

Dólar é cotado a R$ 3,89 nesta sexta-feira (07) Crédito: Arquivo | Agência Brasil
A cotação da moeda norte-americana encerrou a semana em alta de 0,53%, a R$ 3,8950 para venda. O dólar oscilou durante a semana com a intervenção do Banco Central para aumentar a liquidez da moeda com leilões extraordinários de venda futura, com compromisso de recompra. A ação manteve o patamar da moeda abaixo de R$ 3,90, mas não evitou a quarta alta seguida da semana. O dólar tem uma alta acumulada de 17,55% no ano.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), terminou a semana em baixa de 0,82%, com 88.115 pontos. Os papéis da Petrobras fecharam em alta, registrado 0,65% enquanto as ações das principais companhias encerraram em baixa, como Vale com menos 2,10%; Itau com desvalorização de 0,75% e Bradesco com perdas de 0,47%.
> Preço da gasolina nas refinarias sobe para R$1,55 neste sábado (08)

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