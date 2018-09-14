Dólar encerra o dia cotado a R$ 4,19, maior valor desde o Plano Real

Dólar é cotado a R$ 4,19 nesta quinta-feira (13) Crédito: Reprodução | Pixabay

O dólar encerrou o pregão desta quinta-feira (13) próximo dos R$ 4,20, maior patamar desde a criação do Plano Real. A moeda norte-americana fechou em alta de 1,21%, cotada a R$ 4,1957 para venda, superando o teto de R$ 4,1655 de janeiro de 2016.

No acumulado do mês, o dólar já apresenta valorização de 3,03% em relação ao real. O Banco Central segue com a política tradicional de swaps cambiais, sem efetuar na semana nenhum leilão extraordinário de venda futura de dólares, como fez na última sexta-feira (7) para conter a valorização da moeda norte-americana.