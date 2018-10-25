Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado financeiro

Dólar encerra em alta cotado a R$ 3,74

A moeda norte-americana também encerrou esta terça-feira (23) em alta (+0,26%), apesar de registrar uma queda acumulada 8,06% até a última sexta-feira (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 21:39

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 21:39

Dólar é cotado a R$ 3,74 nesta quarta-feira (24) Crédito: Reprodução/Pixabay
O dólar fechou em alta pelo segundo dia consecutivo, com valorização de 1,24% cotado a R$ 3,7422 para venda. A moeda norte-americana também encerrou esta terça-feira (23) em alta (+0,26%), apesar de registrar uma queda acumulada 8,06% até a última sexta-feira (19).
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão em queda de 2,62%, com 83.063 pontos. As ações das principais companhias acompanharam a tendência, com Petrobras registrando queda de 1,98%, Vale com desvalorização de 4,09%, Ambev perdendo 4,45% e Bradesco com menos 2,40%.
> Haddad promete botijão de gás de cozinha a R$ 49

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados