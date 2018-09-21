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Leve desvalorização

Dólar é negociado na faixa dos R$ 4,05 nesta sexta-feira

Ausência de novos atritos no exterior e de novas pesquisas eleitorais tranquilizam um pouco o mercado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 13:08

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 13:08

Ausência de pesquisas eleitorais e breve trégua na guerra comercial fazem com que o dólar opere em queda Crédito: Reprodução/ Pixabay
O dólar comercial abriu próximo da estabilidade, próximo da faixa dos R$ 4,05. A moeda americana opera com leve desvalorização de 0,19% ante o real, negociada a R$ 4,068. A ausência de grnades fatos na cena eleitoral brasilera, e uma breve trégua nas disputas comerciais entre China e Estados Unidos dão um tom de tranquilidade no mercado ensta sexta. Entretanto, ponderam os analistas de mercado, como a situação é de bastante incerteza, a tendência de relativa estabilidade pode ser invertida com alguma notícia de relevância no mercado.
Enquanto o quadro eleitoral não se define, o mercado tende a exibir um otimismo moderado, com o dólar influenciado pelo exterior para se afastar de R$ 4,10, indicou a Correparti Corretora, por meio de nota.

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