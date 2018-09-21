Dólar é negociado na faixa dos R$ 4,05 nesta sexta-feira

O dólar comercial abriu próximo da estabilidade, próximo da faixa dos R$ 4,05. A moeda americana opera com leve desvalorização de 0,19% ante o real, negociada a R$ 4,068. A ausência de grnades fatos na cena eleitoral brasilera, e uma breve trégua nas disputas comerciais entre China e Estados Unidos dão um tom de tranquilidade no mercado ensta sexta. Entretanto, ponderam os analistas de mercado, como a situação é de bastante incerteza, a tendência de relativa estabilidade pode ser invertida com alguma notícia de relevância no mercado.