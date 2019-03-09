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Mercado Financeiro

Dólar cai depois de quatro altas seguidas

Bolsa fecha em alta de mais de 1%

Publicado em 08 de Março de 2019 às 22:44

Publicado em 

08 mar 2019 às 22:44
Dólar Crédito: Macintosh
Depois de quatro altas consecutivas e de atingir a maior cotação do ano, o dólar caiu nesta sexta-feira (8). A moeda norte-americana fechou o dia vendida a R$ 3,87, com recuo de R$ 0,015 (-0,37%).
Mesmo com a queda de hoje, a divisa acumulou alta de 2,38% nesta semana. Esta foi a terceira semana seguida em que o dólar subiu.
No mercado de ações, o Ibovespa, principal indicador da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), encerrou o dia com alta de 1,09%, aos 95.365 pontos. Foi a segunda valorização consecutiva do indicador.
O Ibovespa começou o dia operando em queda, mas reverteu a tendência e passou a subir no início da tarde.

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