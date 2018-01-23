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Dólar avança com fortalecimento da moeda no exterior

Bolsa opera em queda de 0,20%

Publicado em 

23 jan 2018 às 13:39

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 13:39

Dólar Crédito: paulo Vitor/Estadão
O dólar é negociado em sua segunda alta consecutiva nesta terça-feira, impulsionada pelo fortalecimento da moeda no exterior. Ontem, o acordo entre democratas e republicanos para encerrar temporariamente a paralisação do governo americano (shutdown) fez a moeda inverter seu movimento, com as principais bolsas americanas fechando em alta. Agora, a divisa sobe 0,24%, cotada a R$ 3,218.
O movimento do da moeda americana é acompanhado pela cautela na Bolsa, que opera em queda. O Ibovespa, principal índice de ações do mercado brasileiro, cai 0,20%, a 81.514 pontos, em meio ao temor em torno do julgamento de Lula na quarta-feira.
— Temos o dólar em alta lá fora, que casa aqui com a cautela que o julgamento do Lula exige — diz Cleber Alessie, operador de câmbio da corretora H. Commcor à Bloomberg.
Metais em baixa também ajudam a enfraquecer moedas de países exportadores de commodities.
No Brasil, os principais papeis são negociados em baixa. Enquanto a Vale cai 1,85% a R$ 41,86, as ações ON (com direito a voto) da Petrobras recuam 0,1%, a R$ 19,89, e as PN (sem direito a voto) tem queda de 0,27%, a R$ 18,42.

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