Dólar avança com fortalecimento da moeda no exterior

Dólar Crédito: paulo Vitor/Estadão

O dólar é negociado em sua segunda alta consecutiva nesta terça-feira, impulsionada pelo fortalecimento da moeda no exterior. Ontem, o acordo entre democratas e republicanos para encerrar temporariamente a paralisação do governo americano (shutdown) fez a moeda inverter seu movimento, com as principais bolsas americanas fechando em alta. Agora, a divisa sobe 0,24%, cotada a R$ 3,218.

O movimento do da moeda americana é acompanhado pela cautela na Bolsa, que opera em queda. O Ibovespa, principal índice de ações do mercado brasileiro, cai 0,20%, a 81.514 pontos, em meio ao temor em torno do julgamento de Lula na quarta-feira.

— Temos o dólar em alta lá fora, que casa aqui com a cautela que o julgamento do Lula exige — diz Cleber Alessie, operador de câmbio da corretora H. Commcor à Bloomberg.

Metais em baixa também ajudam a enfraquecer moedas de países exportadores de commodities.