Dólar abre semana com pequena alta, cotado a R$ 3,78

O dólar abriu a semana em leve alta, cotado nesta segunda-feira (23) a R$ 3,7831 para venda. Apesar da tendência de valorização da moeda norte-americana, a cotação permanece abaixo das últimas cotações, que chegaram perto de R$ 3,90.
O Banco Central continua sem atuar na política de leilões extraordinários de swaps cambiais (venda futura do dólar).
A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) começou a semana em baixa de 0,73%, com 77.996 pontos.Influenciaram a queda as ações de bancos, como Itaú (-2.03%) e Bradesco (-1,14%).