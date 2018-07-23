Dólar abre semana com pequena alta, cotado a R$ 3,78

O dólar abriu a semana em leve alta, cotado hoje (23) a R$ 3,7831 para venda Crédito: Bearfotos/Freepik

O dólar abriu a semana em leve alta, cotado nesta segunda-feira (23) a R$ 3,7831 para venda. Apesar da tendência de valorização da moeda norte-americana, a cotação permanece abaixo das últimas cotações, que chegaram perto de R$ 3,90.

O Banco Central continua sem atuar na política de leilões extraordinários de swaps cambiais (venda futura do dólar).