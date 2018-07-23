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Cotação

Dólar abre semana com pequena alta, cotado a R$ 3,78

Apesar da tendência de valorização da moeda norte-americana, a cotação permanece abaixo das últimas cotações, que chegaram perto de R$ 3,90
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 20:48

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 20:48

O dólar abriu a semana em leve alta, cotado hoje (23) a R$ 3,7831 para venda Crédito: Bearfotos/Freepik
O dólar abriu a semana em leve alta, cotado nesta segunda-feira (23) a R$ 3,7831 para venda. Apesar da tendência de valorização da moeda norte-americana, a cotação permanece abaixo das últimas cotações, que chegaram perto de R$ 3,90.
O Banco Central continua sem atuar na política de leilões extraordinários de swaps cambiais (venda futura do dólar).
A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) começou a semana em baixa de 0,73%, com 77.996 pontos.Influenciaram a queda as ações de bancos, como Itaú (-2.03%) e Bradesco (-1,14%).

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