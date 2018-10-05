Dólar abre em queda, negociado perto dos R$ 3,84

O dólar abriu em baixa nesta sexta-feira, 5, aos R$ 3,8471, com queda de 0,93%. O principal fator para o movimento nesse início de sessão é o resultado da pesquisa eleitoral, que mostrou crescimento de Jair Bolsonaro (PSL).
O diretor da Correparti Jefferson Rugik disse que teve fila de venda de dólar na B3, por isso, o mercado demorou para abrir a sessão. "O sentimento do mercado financeiro é de que o Bolsonaro já pode ganhar neste domingo, com o voto útil", comenta. O comentário nas mesas de operações é de que os investidores vão passar o dia vendidos nesta sexta, diz. Ele acrescenta, porém, que o dado de emprego nos Estados Unidos pode mudar um pouco esta tendência.
Em reação à pesquisa, o maior fundo de índice (ETF) do Brasil negociado em Wall Street, o EWZ, encerrou os negócios do after hours em alta de 3,40%, a US$ 37,75, e nesta manhã segue o rali no mercado europeu. No entanto, a falta de consenso entre os analistas de que a sondagem indica que o pleito será concluído já no primeiro turno da disputa, neste domingo, pode conter de alguma forma o entusiasmo por precaução.