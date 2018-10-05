Dólar abre em queda, negociado perto dos R$ 3,84

O dólar abriu em baixa nesta sexta-feira, 5, aos R$ 3,8471, com queda de 0,93%. O principal fator para o movimento nesse início de sessão é o resultado da pesquisa eleitoral, que mostrou crescimento de(PSL).

O diretor da Correparti Jefferson Rugik disse que teve fila de venda de dólar na B3, por isso, o mercado demorou para abrir a sessão. "O sentimento do mercado financeiro é de que o Bolsonaro já pode ganhar neste domingo, com o voto útil", comenta. O comentário nas mesas de operações é de que os investidores vão passar o dia vendidos nesta sexta, diz. Ele acrescenta, porém, que o dado de emprego nos Estados Unidos pode mudar um pouco esta tendência.