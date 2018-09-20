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Recuou 0,24%

Dólar abre em queda, negociado a R$ 4,11

De forma geral, moeda americana recua frente as principais divisas nesta quinta-feira (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 12:53

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 12:53

De forma geral, moedas de países emergentes operam positivamente nesta quinta-feira (20) Crédito: Bearfotos/Freepik
O dólar comercial iniciou os negócios desta quinta-feira (20) em queda. A moeda americana recua 0,24% ante o real, e é negociada a R$ 4,119. De forma geral, o mercado brasileiro acompanha a cena externa, na qual o dólar tem perdas frente às principais moedas.
Entretanto, os analistas de mercado não descartam a possibilidade de o cenário ser invertido e o dólar voltar a registrar valorização. Isso porque nesta quarta foram divulgadas novas pesquisas de intenção de voto, e também porque pode haver um ajuste após a acentuada queda da moeda na véspera.
O "Dollar Index", índice da Bloomberg que acompanha o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas, tem queda de 0,63% nesta manhã. De forma geral, moedas de países emergentes operam positivamente nesta quinta. O rand sul-africano lidera os ganhos, com alta de 1,62%, seguido pelo real (0,62%) e pelo rublo russo (0,59%).
Na véspera, o dólar encerrou os negócios com queda de 0,38%, cotado a R$ 4,12. O que motivou a desvalorização da moeda americana no último pregão foi a cena externa, com um clima mais tranquilo para divisas de países emergentes.

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