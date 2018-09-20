Dólar abre em queda, negociado a R$ 4,11

De forma geral, moedas de países emergentes operam positivamente nesta quinta-feira (20) Crédito: Bearfotos/Freepik

O dólar comercial iniciou os negócios desta quinta-feira (20) em queda. A moeda americana recua 0,24% ante o real, e é negociada a R$ 4,119. De forma geral, o mercado brasileiro acompanha a cena externa, na qual o dólar tem perdas frente às principais moedas.

Entretanto, os analistas de mercado não descartam a possibilidade de o cenário ser invertido e o dólar voltar a registrar valorização. Isso porque nesta quarta foram divulgadas novas pesquisas de intenção de voto, e também porque pode haver um ajuste após a acentuada queda da moeda na véspera.

O "Dollar Index", índice da Bloomberg que acompanha o desempenho do dólar frente a uma cesta de moedas, tem queda de 0,63% nesta manhã. De forma geral, moedas de países emergentes operam positivamente nesta quinta. O rand sul-africano lidera os ganhos, com alta de 1,62%, seguido pelo real (0,62%) e pelo rublo russo (0,59%).