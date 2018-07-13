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Alta de 0,18%

Dólar abre em alta, próximo dos R$ 3,90

Moeda americana é influenciada, principalmente, pelo cenário externo

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 12:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 12:20
Moeda americana é influenciada, principalmente, pelo cenário externo Crédito: Arquivo | Agência Brasil
O dólar comercial iniciou os negócios desta sexta-feira com alta de 0,18% ante o real, cotado a R$ 3,892. O principal motivo para a valorização da divisa americana continua sendo o cenário externo. Nesta quinta-feira, de acordo com o jornal britânico The Sun, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou que as propostas da premiê britânica, Theresa May, para deixar a União Europeia terão um efeito negativo sobre o comércio com os EUA. A declaração do americano deixou os mercados receosos.
Além disso, continua no radar dos investidores as tensões comerciais entre as duas maiores potências econômicas do planeta, China e Estados Unidos. Na véspera, o dólar comercial fechou o pregão com leve variação positiva de 0,07%, aos R$ 3,885.

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