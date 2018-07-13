Dólar abre em alta, próximo dos R$ 3,90

O dólar comercial iniciou os negócios desta sexta-feira com alta de 0,18% ante o real, cotado a R$ 3,892. O principal motivo para a valorização da divisa americana continua sendo o cenário externo. Nesta quinta-feira, de acordo com o jornal britânico The Sun, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou que as propostas da premiê britânica, Theresa May, para deixar a União Europeia terão um efeito negativo sobre o comércio com os EUA. A declaração do americano deixou os mercados receosos.