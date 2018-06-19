Dólar abre em alta, próximo dos R$ 3,80

Neste terça, o dólar iniciou os negócios com valorização de 1,06% ante o real, cotado a R$ 3,781. Para analistas do mercado financeiro, o que justifica o fortalecimento da divisa americana continua sendo o cenário externo. Na noite desta segunda, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor uma tarifa de 10% sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses, aumentando a disputa na guerra comercial com Pequim.