Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Valorização

Dólar abre em alta, próximo dos R$ 3,80

Moeda americana tem valorização de mais de 1%

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 12:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 12:20
Moeda americana tem valorização de mais de 1% Crédito: Reprodução/ Pixabay
Neste terça, o dólar iniciou os negócios com valorização de 1,06% ante o real, cotado a R$ 3,781. Para analistas do mercado financeiro, o que justifica o fortalecimento da divisa americana continua sendo o cenário externo. Na noite desta segunda, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor uma tarifa de 10% sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses, aumentando a disputa na guerra comercial com Pequim.
Trump disse, em comunicado, que pediu ao representante comercial dos EUA para identificar produtos chineses a serem alvos das novas tarifas. Ele afirmou que a medida seria uma retaliação à decisão da China de aumentar tarifas sobre US$ 50 bilhões em produtos americanos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados