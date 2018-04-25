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Valorização de 1%

Dólar abre em alta no quinto dia de valorização e passa de R$ 3,50

Moeda americana é pressionada pela alta nos títulos do Tesouro americano

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 12:21
Dólar Crédito: Reprodução
Após quatro dias seguidos de alta  e atingir o maior patamar desde dezembro de 2016 , o dólar abriu nesta quarta-feira com valorização de 1%, a R$ 3,505. Com isso, a moeda ultrapassou a barreira dos R$ 3,50.
O dólar vem sendo pressionado pelos títulos do Tesouro americano, cujos juros ultrapassaram os 3% pela primeira vez desde 2014. O Treasuries de 10 anos é considerado um dos papéis mais importantes das finanças globais. A taxa de juros associada a ele  chamada de yield pelos agentes do mercado  reflete quanto estão cobrando os investidores para emprestar ao governo americano.
A recente alta se explica, segundo analistas, pela expectativa de que o aquecimento da economia dos EUA levará o Federal Reserve (Fed, banco central americano) a acelerar o ritmo de elevação de sua taxa de juros básica. Isso eleva o custo de captação de recursos para os investidores, fazendo com que eles cobrem mais do governo.

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