Dólar abre em alta no quinto dia de valorização e passa de R$ 3,50

Após quatro dias seguidos de alta e atingir o maior patamar desde dezembro de 2016 , o dólar abriu nesta quarta-feira com valorização de 1%, a R$ 3,505. Com isso, a moeda ultrapassou a barreira dos R$ 3,50.
O dólar vem sendo pressionado pelos títulos do Tesouro americano, cujos juros ultrapassaram os 3% pela primeira vez desde 2014. O Treasuries de 10 anos é considerado um dos papéis mais importantes das finanças globais. A taxa de juros associada a ele chamada de yield pelos agentes do mercado reflete quanto estão cobrando os investidores para emprestar ao governo americano.
A recente alta se explica, segundo analistas, pela expectativa de que o aquecimento da economia dos EUA levará o Federal Reserve (Fed, banco central americano) a acelerar o ritmo de elevação de sua taxa de juros básica. Isso eleva o custo de captação de recursos para os investidores, fazendo com que eles cobrem mais do governo.