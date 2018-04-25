Dólar abre em alta no quinto dia de valorização e passa de R$ 3,50

Dólar Crédito: Reprodução

Após quatro dias seguidos de alta  e atingir o maior patamar desde dezembro de 2016 , o dólar abriu nesta quarta-feira com valorização de 1%, a R$ 3,505. Com isso, a moeda ultrapassou a barreira dos R$ 3,50.

O dólar vem sendo pressionado pelos títulos do Tesouro americano, cujos juros ultrapassaram os 3% pela primeira vez desde 2014. O Treasuries de 10 anos é considerado um dos papéis mais importantes das finanças globais. A taxa de juros associada a ele  chamada de yield pelos agentes do mercado  reflete quanto estão cobrando os investidores para emprestar ao governo americano.