Dólar abre em alta nesta segunda-feira

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O dólar abriu nesta segunda-feira a R$ 3,70, com investidores de olho nos próximos passos do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). A cotação representa alta de 0,35% em relação ao fechamento da última sexta-feira (R$ 3,69).

No Brasil, o mercado estará voltado nesta semana para o primeiro encontro de Bolsonaro com o presidente Michel Temer, previsto para acontecer na quarta-feira. A expectativa é que comecem as negociações para a votação da reforma da Previdência ainda este ano.

A semana ainda será marcada pela reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e pela divulgação do IPCA de outubro. Possivelmente, será aprovado no Congresso esta semana o projeto de lei que tratar da cessão onerosa.

A cessão onerosa é um contrato firmado em 2010, em que o governo cedeu uma parte da área do pré-sal para Petrobras, que teve o direito de explorar 5 bilhões de barris de petróleo. Com a descoberta de volume maior de petróleo na área, o governo quer vender o excedente da área. Mas,para isso, é preciso mudar a lei.