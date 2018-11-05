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Cotação

Dólar abre em alta nesta segunda-feira

Moeda está cotada em R$ 3,70, aumento de 0,35% ante a última cotação

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 13:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 13:07
Crédito: Reprodução/ Pixabay
O dólar abriu nesta segunda-feira a R$ 3,70, com investidores de olho nos próximos passos do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL). A cotação representa alta de 0,35% em relação ao fechamento da última sexta-feira (R$ 3,69).
No Brasil, o mercado estará voltado nesta semana para o primeiro encontro de Bolsonaro com o presidente Michel Temer, previsto para acontecer na quarta-feira. A expectativa é que comecem as negociações para a votação da reforma da Previdência ainda este ano.
A semana ainda será marcada pela reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e pela divulgação do IPCA de outubro. Possivelmente, será aprovado no Congresso esta semana o projeto de lei que tratar da cessão onerosa.
A cessão onerosa é um contrato firmado em 2010, em que o governo cedeu uma parte da área do pré-sal para Petrobras, que teve o direito de explorar 5 bilhões de barris de petróleo. Com a descoberta de volume maior de petróleo na área, o governo quer vender o excedente da área. Mas,para isso, é preciso mudar a lei.
No exterior, a agenda da semana será marcada pelas eleições legislativas e a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

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