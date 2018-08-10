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Valorização de 0,94%

Dólar abre em alta, na faixa dos R$ 3,85

Investidores continuam avessos ao risco e buscando segurança na moeda americana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 13:53

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 13:53

Investidores continuam avessos ao risco e buscando segurança na moeda americana Crédito: Arquivo | Agência Brasil
O dólar comercial iniciou os negócios desta sexta-feira com valorização de 0,94% ante o real, negociado a R$ 3,84. Entre os motivos para a alta da divisa americana sobre as moedas dos emergentes está o enfraquecimento da lira turca, que chegou a registrar desvalorização próxima aos 7% neste pregão.
Os elevados níveis inflacionários do país e a falta de medidas para coibir estes, mantém os investidores na defensiva, indicou diretor da Correparti Corretora de Câmbio, por meio de nota aos investidores.
Já na cena interna, embora bastante comentado nas redes sociais, os analistas do mercado avaliam que os investidores consideraram morno o primeiro debate entre os presidenciáveis, nesta quinta.

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