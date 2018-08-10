Dólar abre em alta, na faixa dos R$ 3,85

Investidores continuam avessos ao risco e buscando segurança na moeda americana Crédito: Arquivo | Agência Brasil

O dólar comercial iniciou os negócios desta sexta-feira com valorização de 0,94% ante o real, negociado a R$ 3,84. Entre os motivos para a alta da divisa americana sobre as moedas dos emergentes está o enfraquecimento da lira turca, que chegou a registrar desvalorização próxima aos 7% neste pregão.

Os elevados níveis inflacionários do país e a falta de medidas para coibir estes, mantém os investidores na defensiva, indicou diretor da Correparti Corretora de Câmbio, por meio de nota aos investidores.