Dólar abre em alta, mas ainda é negociado abaixo de R$ 3,75

Os analistas pontuam, entretanto, que a alta só não é observada com mais força no mercado brasileiro porque a situação interna contribui um pouco para reduzir a valorização do dólar. Neste domingo, foi anunciado mais um nome que irá compor a equipe econômica: Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda do governo de, será o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ().