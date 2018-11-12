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Negócios

Dólar abre em alta, mas ainda é negociado abaixo de R$ 3,75

Moeda americana se valoriza em escala global
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2018 às 12:43

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 12:43

Cédulas de dólar, a moeda oficial dos Estados Unidos Crédito: Pixabay
O dólar comercial iniciou os negócios desta semana próximo com valorização de 0,26%, negociado a R$ 3,747. A moeda emericnaa ganha força em escala global nesta manhã. O Dollar Index da Bloomberg, que mede o comportamentoda divisa dos EUA frente a uma cesta de dez moedas, avança 0,69%. Isto ocorre porque os investidores estão preocupados com o desenrolar da saída do Reino Unido da União Europeia e por causa da trajetória de alta nos juros da economia americana
Os analistas pontuam, entretanto, que a alta só não é observada com mais força no mercado brasileiro porque a situação interna contribui um pouco para reduzir a valorização do dólar. Neste domingo, foi anunciado mais um nome que irá compor a equipe econômica: Joaquim Levy, ex-ministro da Fazenda do governo de Dilma Rousseff, será o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

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