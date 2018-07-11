Dólar abre em alta e é negociado a R$ 3,83

Após uma véspera de variações negativas, o dólar comercial inverteu a tendência e abriu os negócios desta quarta-feira com valorização de 0,89% ante o real, cotado a R$ 3,832. O principal motivo para a alta da divisa americana é o agravamento das tensões comerciais entre China e Estados Unidos.

Nesta terça, Washington listou US$ 200 bilhões em produtos de exportação chineses que podem ser tarifados a partir de setembro, escalando a tensão entre as duas maiores economias do mundo.

Por sua vez, Pequim acusou os EUA de intimidação e alertou que vai responder depois que o governo americano elevou o tom na disputa comercial, ameaçando com tarifas de 10% sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses. O Ministério do Comércio do país asiático afirmou nesta quarta-feira que está "chocado" e que irá reclamar junto à Organização Mundial do Comércio (OMC), mas não afirmou imediatamente como vai retaliar. Em comunicado, chamou as ações dos EUA de "completamente inaceitáveis".