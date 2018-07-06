Dólar abre em alta e atinge os R$ 3,95

Moeda americana segue tendência de valorização Crédito: Reprodução/ Pixabay

Nesta sexta, o dólar comercial iniciou os negócios em alta. A moeda americana tem variação positiva de 0,38% ante o real, cotada a R$ 3,95. O que tem motivado esta alta é o embate comercial entre China e Estados Unidos. Nesta sexta, começam a valer as tarifas americanas que somam US$ 34 bilhões sobre as importações chinesas. Por sua vez, Pequim também anunciou represálias contra o governo americano.

 Após a imposição pelos Estados Unidos de tarifas contra a China, as medidas chinesas entraram em vigor imediatamente  declarou Lu Kang, porta-voz do ministério das Relaçoes Exteriores da China.

Ele não detalhou as medidas, mas Pequim já havia anunciado que pretendia impor tarifas às importações americanas por US$ 34 bilhões, valor equivalente às medidas decididas pelos EUA.