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Valorização

Dólar abre em alta e atinge os R$ 3,95

Moeda americana segue tendência de valorização

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 13:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 13:01
Moeda americana segue tendência de valorização Crédito: Reprodução/ Pixabay
Nesta sexta, o dólar comercial iniciou os negócios em alta. A moeda americana tem variação positiva de 0,38% ante o real, cotada a R$ 3,95. O que tem motivado esta alta é o embate comercial entre China e Estados Unidos. Nesta sexta, começam a valer as tarifas americanas que somam US$ 34 bilhões sobre as importações chinesas. Por sua vez, Pequim também anunciou represálias contra o governo americano.
 Após a imposição pelos Estados Unidos de tarifas contra a China, as medidas chinesas entraram em vigor imediatamente  declarou Lu Kang, porta-voz do ministério das Relaçoes Exteriores da China.
Ele não detalhou as medidas, mas Pequim já havia anunciado que pretendia impor tarifas às importações americanas por US$ 34 bilhões, valor equivalente às medidas decididas pelos EUA.
O que também está no radar dos investidores são os números sobre o mercado de trabalho nos EUA.

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