Dólar abre em alta, acima dos R$ 4,15

O dólar comercial iniciou os negócios desta quarta-feira (5) com valorização de 0,5% ante o real, negociado a R$ 4,176. O mercado financeiro ainda mantém em seu radar as tensões comerciais entre as grandes potências econômicas e aguarda com expectativas os resultados das pesquisas de intenção de voto de abrangência nacional. Este cenário faz com que a divisa americana mantenha a tendência de alta em relação ao real.
A moeda americana está valorizada em escala global. O Dollar Index, índice da Bloomberg que mede o comportamento da divisa frente a uma cesta de dez moedas, sobe 0,58% nesta manhã.
Na véspera, a moeda americana encerrou o pregão perto da estabilidade, com sutil valorização de 0,07%, aos R$ 4,155.