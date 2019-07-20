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Acidente

Dois tripulantes que passaram mal com vazamento de gás têm alta da UTI

De acordo com informações divulgadas pelo hospital, os três tripulantes estão, no momento, sem qualquer sintomas e evoluindo bem
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

20 jul 2019 às 13:49

Publicado em 20 de Julho de 2019 às 13:49

Resgate de tripulantes de navio na costa do Espírito Santo Crédito: Bernardo Coutinho
Dois dos três tripulantes que passaram mal após vazamento de gás no navio AP DUBRAVA, no Espírito Santo, tiveram alta da UTI e foram para o quarto. Eles estão no Hospital Meridional da Praia da Costa, em Vila Velha O terceiro continua internado na unidade de Cariacica e evolui bem. 
Segundo informações divulgadas pelo hospital, os três tripulantes estão, no momento, sem qualquer sintomas e evoluindo bem.
O Espírito Santo não estava na rota do navio, mas como os tripulantes passaram mal, a embarcação atracou e pediu socorro. Segundo a Marinha, a Capitania dos Portos foi acionada na manhã desta quinta (18). Com isso, o serviço de Busca e Salvamento da Marinha saiu para resgate por meio de um helicóptero. 
FUNCIONÁRIOS RECEBEM ALTA
Dois funcionários do Hospital Meridional da Praia da Costa, em Vila Velha, passaram mal e foram isolados após realizarem os primeiros atendimentos aos tripulantes. Segundo a médica pneumologista Kristiane Soneghet, eles apresentaram dores de cabeça e náuseas e um deles teve dores abdominais.
Ambos receberam alta, sendo um na tarde desta sexta-feira (19) e outro na manhã deste sábado (20), informou o hospital. 
ENTENDA O CASO
Dois tripulantes morreram e outros três passaram mal após um vazamento de gás no Navio Mercante "AP DUBRAVA", com bandeira das Ilhas Marshall. A embarcação transportava malte e, com o acidente, teve que atracar em Vitória. A suspeita da médica pneumologista Kristiane Rocha Moreira Soneghet é de que os tripulantes tenham se intoxicado com gás sulfídrico decorrente de decomposição de matéria orgânica durante uma limpeza na tubulação do navio.
PEDIDO DE SOCORRO
De acordo com a Marinha do Brasil, os membros da embarcação pediram socorro no final da tarde de quarta-feira (17), quando o navio estava a 160 milhas náuticas da costa do Espírito Santo — cerca de 296 quilômetros.
O serviço de Busca e Salvamento da Marinha foi acionado para prestar o socorro, dando início a uma operação que contou com o apoio de uma aeronave da Marinha e da Capitania dos Portos do Espírito Santo.
INFORMAÇÕES SOBRE O NAVIO E O ACIDENTE
Nome do navio: AP DUBRAVA, construído em 2015
Empresa dona da embarcação: Atlantska Plovidba
Bandeira: Ilhas Marshall
Origem: San Lorenzo na Argentina
Destino: Las Palmas, território espanhol localizado nas Ilhas Canárias.
Local onde estava na hora do acidente: 160 milhas náuticas da costa capixaba, cerca de 296 km
Número de mortos: 2 - nomes e nacionalidades não divulgados
Número de socorridos: 3. Dois inalaram gás e o terceiro foi socorrido em estado de choque.

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