Dois tripulantes que passaram mal com vazamento de gás têm alta da UTI

Resgate de tripulantes de navio na costa do Espírito Santo Crédito: Bernardo Coutinho

Dois dos três tripulantes que passaram mal após vazamento de gás no navio AP DUBRAVA, no Espírito Santo, tiveram alta da UTI e foram para o quarto. Eles estão no Hospital Meridional da Praia da Costa, em Vila Velha O terceiro continua internado na unidade de Cariacica e evolui bem.

Segundo informações divulgadas pelo hospital, os três tripulantes estão, no momento, sem qualquer sintomas e evoluindo bem.

O Espírito Santo não estava na rota do navio, mas como os tripulantes passaram mal, a embarcação atracou e pediu socorro. Segundo a Marinha, a Capitania dos Portos foi acionada na manhã desta quinta (18). Com isso, o serviço de Busca e Salvamento da Marinha saiu para resgate por meio de um helicóptero.

FUNCIONÁRIOS RECEBEM ALTA

foram isolados após realizarem os primeiros atendimentos aos tripulantes Dois funcionários do Hospital Meridional da Praia da Costa, em Vila Velha, passaram mal e. Segundo a médica pneumologista Kristiane Soneghet, eles apresentaram dores de cabeça e náuseas e um deles teve dores abdominais.

Ambos receberam alta, sendo um na tarde desta sexta-feira (19) e outro na manhã deste sábado (20), informou o hospital.

ENTENDA O CASO

Dois tripulantes morreram e outros três passaram mal após um vazamento de gás no Navio Mercante "AP DUBRAVA", com bandeira das Ilhas Marshall. A embarcação transportava malte e, com o acidente, teve que atracar em Vitória. A suspeita da médica pneumologista Kristiane Rocha Moreira Soneghet é de que os tripulantes tenham se intoxicado com gás sulfídrico decorrente de decomposição de matéria orgânica durante uma limpeza na tubulação do navio.

PEDIDO DE SOCORRO

De acordo com a Marinha do Brasil, os membros da embarcação pediram socorro no final da tarde de quarta-feira (17), quando o navio estava a 160 milhas náuticas da costa do Espírito Santo — cerca de 296 quilômetros.

O serviço de Busca e Salvamento da Marinha foi acionado para prestar o socorro, dando início a uma operação que contou com o apoio de uma aeronave da Marinha e da Capitania dos Portos do Espírito Santo.

INFORMAÇÕES SOBRE O NAVIO E O ACIDENTE

Nome do navio: AP DUBRAVA, construído em 2015

Empresa dona da embarcação: Atlantska Plovidba

Bandeira: Ilhas Marshall

Origem: San Lorenzo na Argentina

Destino: Las Palmas, território espanhol localizado nas Ilhas Canárias.

Local onde estava na hora do acidente: 160 milhas náuticas da costa capixaba, cerca de 296 km

Número de mortos: 2 - nomes e nacionalidades não divulgados