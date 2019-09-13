Dois mil aposentados e pensionistas têm pagamento suspenso no ES

Aposentados que recebem pelo IPAJM tiveram o pagamento suspenso Crédito: Vitor Jubini

Segundo a diretora técnica do instituto, Mariana do Nascimento Gonçalves, essas pessoas estão entre as que foram convocadas para uma etapa anterior da prova de vida, realizada entre 11 de maio até 10 de julho.

são cerca de 2.200 aposentados com o pagamento suspenso. A lista dos beneficiários está disponível no site do IPAJM. Anteriormente, outros 2,5 mil pagamentos já haviam sido suspensos para os aposentados e pensionistas que deveriam ter feito o recadastramento entre maio e julho. Daquele período até agora, 200 aposentados e pensionistas ainda não fizeram o recadastramento e seguem sem receber. Agora, no total,. A lista dos beneficiários está disponível no

RECADASTRAMENTO

Para voltar a receber o benefício, os aposentados precisam fazer o recadastramento, que é divido em duas etapas: a primeira, que é a prova de vida, deve ser feita em qualquer agência do Banestes

O beneficiário deve comparecer munido de documento de identificação com foto, como Carteira de Identidade (RG), ou de Habilitação (CNH), e o número funcional. A outra etapa é a atualização de dados cadastrais, na página do instituto.

Mariana explica que as pessoas que estão impossibilitadas de comparecerem a uma agência bancária pode solicitar uma visita domiciliar pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones 0800-2836-640 ou 3201-3180.

Quem conseguir ir a uma agência Banestes mas não tem internet em casa pode utilizar algumas escolas públicas para atualizar os dados cadastrais. A lista com as unidades está disponível no site do órgão.

CONVOCAÇÕES