Do ponto de ônibus a novo Aeroporto, usuários caminham por 15 minutos

Vinícius dos Santos trabalha com toldos e precisou estacionar a moto no bairro República, andando cerca de 20 minutos até o terminal Crédito: Geraldo Campos Jr

Se antes o Aeroporto de Vitória era pequeno, de fácil acesso, e praticamente à beira da Avenida Fernando Ferrari, com o novo terminal as coisas ficaram bem diferentes. Agora, quem vai da Avenida Adalberto Simão Nader, que é a nova via de acesso, até a entrada do aeroporto, tem que percorrer quase um quilômetro a pé, cerca de 15 minutos de caminhada.

A GAZETA foi até o local ontem e contabilizou por um aplicativo de celular exatos 915 metros do ponto de ônibus da avenida até o portão de entrada do saguão. Nesse trajeto, não há qualquer cobertura, fazendo com que passageiros e funcionários fiquem expostos a sol e chuva.

Até existe outro ponto de ônibus criado em frente o novo terminal, mas o problema é que apenas três linhas param nele: as recém-criadas 541 (Terminal Vila Velha x T. de Carapina) e 539 (T. Carapina x T. Jardim América), do Sistema Transcol, e a linha municipal 123 (Aeroporto x Bela Vista).

Outras quatro linhas municipais passam na avenida (121, 161, 241 e 212), mas todas param no outro ponto, a quase 1 quilômetro.

O motorista de ônibus José Rodrigues da Silva tem que saltar na avenida e andar até a entrada do novo terminal Crédito: Geraldo Campos Jr

Isso afeta por exemplo, o próprio motorista da linha 123, José Rodrigues da Silva, que mora em Maria Ortiz. O ônibus que ele pega no seu bairro para somente na avenida, e, para pegar seu carro para trabalhar, que tem ponto final em frente ao terminal, precisa percorrer toda a extensão do novo acesso. Ficou péssimo porque acaba atrasando a gente. Como não tem outra saída, tem que andar esse pedaço a pé, que já é um bom pedaço de chão, comentou.

Uma comissária de bordo de uma companhia aérea que preferiu não de identificar, também se queixou da distância. Além dos passageiros terem que andar tudo isso aqui com mala, a gente que vai trabalhar chega lá suado por causa do sol, ou molhado se chover. Vai ser complicado, disse.

O instalador de toldos Vinícius dos Santos, que foi prestar um serviço no terminal, teve que estacionar sua moto no bairro República e ir andando. Nas contas dele, foram quase 25 minutos de caminhada.

Para fugir do estacionamento pago, tive que deixar a moto do lado de lá, no bairro, e vim pegando sol, e agora tem que pegar tudo de novo para ir embora. Se tivesse um veículo fazendo esse trajeto seria bom, contou.

ÔNIBUS CIRCULAR

A sugestão de Vinícius chegou a ser prometida pela Prefeitura de Vitória quando foi anunciada a mudança do ponto final da linha 123, indo até o aeroporto. A ideia era de um ônibus circular que faria o trajeto da avenida até a entrada do terminal.

No entanto, a prefeitura informou que nessa primeira semana de funcionamento do novo aeroporto, técnicos do órgão e das empresas que compõem o Sistema Municipal de Transporte estão identificando o perfil da demanda, suas necessidades e expectativas.