Do ponto de ônibus a novo Aeroporto, usuários caminham por 15 minutos

Se antes o Aeroporto de Vitória era pequeno, de fácil acesso, e praticamente à beira da Avenida Fernando Ferrari, com o novo terminal as coisas ficaram bem diferentes. Agora, quem vai da Avenida Adalberto Simão Nader, que é a nova via de acesso, até a entrada do aeroporto, tem que percorrer quase um quilômetro a pé, cerca de 15 minutos de caminhada.
A GAZETA foi até o local ontem e contabilizou por um aplicativo de celular exatos 915 metros do ponto de ônibus da avenida até o portão de entrada do saguão. Nesse trajeto, não há qualquer cobertura, fazendo com que passageiros e funcionários fiquem expostos a sol e chuva.
Até existe outro ponto de ônibus criado em frente o novo terminal, mas o problema é que apenas três linhas param nele: as recém-criadas 541 (Terminal Vila Velha x T. de Carapina) e 539 (T. Carapina x T. Jardim América), do Sistema Transcol, e a linha municipal 123 (Aeroporto x Bela Vista).
Outras quatro linhas municipais passam na avenida (121, 161, 241 e 212), mas todas param no outro ponto, a quase 1 quilômetro.
Isso afeta por exemplo, o próprio motorista da linha 123, José Rodrigues da Silva, que mora em Maria Ortiz. O ônibus que ele pega no seu bairro para somente na avenida, e, para pegar seu carro para trabalhar, que tem ponto final em frente ao terminal, precisa percorrer toda a extensão do novo acesso. Ficou péssimo porque acaba atrasando a gente. Como não tem outra saída, tem que andar esse pedaço a pé, que já é um bom pedaço de chão, comentou.
Uma comissária de bordo de uma companhia aérea que preferiu não de identificar, também se queixou da distância. Além dos passageiros terem que andar tudo isso aqui com mala, a gente que vai trabalhar chega lá suado por causa do sol, ou molhado se chover. Vai ser complicado, disse.
O instalador de toldos Vinícius dos Santos, que foi prestar um serviço no terminal, teve que estacionar sua moto no bairro República e ir andando. Nas contas dele, foram quase 25 minutos de caminhada.
Para fugir do estacionamento pago, tive que deixar a moto do lado de lá, no bairro, e vim pegando sol, e agora tem que pegar tudo de novo para ir embora. Se tivesse um veículo fazendo esse trajeto seria bom, contou.
ÔNIBUS CIRCULAR
A sugestão de Vinícius chegou a ser prometida pela Prefeitura de Vitória quando foi anunciada a mudança do ponto final da linha 123, indo até o aeroporto. A ideia era de um ônibus circular que faria o trajeto da avenida até a entrada do terminal.
No entanto, a prefeitura informou que nessa primeira semana de funcionamento do novo aeroporto, técnicos do órgão e das empresas que compõem o Sistema Municipal de Transporte estão identificando o perfil da demanda, suas necessidades e expectativas.
São ouvidos quem mora e trabalha na região para assim planejar as linhas e número de viagens. Nos próximos dias, haverá novas definições de acordo com a demanda e as necessidades dos usuários, alegou.