Disputa entre EUA e China só atrapalha agronegócio no Brasil

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A guerra comercial entre Estados Unidos e China só vai atrapalhar o Brasil, afirmou nesta terça-feira, 19, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Aparentemente, há ganho para o Brasil, porque a China deixou de comprar soja norte-americana. Mas isso tem efeitos colaterais muito ruins, disse. Parece bom, mas não é.

A briga já provocou a queda das cotações internacionais da soja. Além disso, a venda de soja para a China, que só compra grãos, tira a competitividade das fábricas brasileiras de farelo  há risco de o País perder esse mercado. Há reflexos ainda sobre o custo da ração animal aqui, uma vez que a soja brasileira tende a ficar mais cara que a americana. É muito prejudicial, cria um ambiente ruim de negócios.

Os produtores de carne amargam ainda os reflexos do fechamento parcial do mercado europeu para o frango  medida que, para o ministro, reflete a intenção da União Europeia de eliminar o Brasil de seu mercado. O excedente foi despejado no mercado interno e provocou a redução dos preços também das carnes bovina e suína. O momento é preocupante e precisamos de uma ação bastante rápida para não deixar que o setor entre em dificuldade, afirmou Blairo.

O ministro acrescentou que, para vender carne de frango in natura para o mercado europeu, é exigido o controle de mais de 2.600 tipos de salmonela. Porém, se o produtor brasileiro pagar pedágio de  1.024 por tonelada, essa exigência deixa de existir. Então não estamos falando de saúde pública, afirmou. Se é questão de saúde, não tem preço que libere isso, porque em primeiro lugar estão as pessoas.

Segundo o ministro, é impossível calcular o prejuízo com a suspensão, pela UE, da importação de frango de 20 frigoríficos brasileiros. Ele afirmou que a possibilidade de exportar essa quantidade para outros mercados não está consolidada.