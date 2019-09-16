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Risco no mercado

Diretor da ANP: Ataque na Arábia Saudita é um 11 de setembro no petróleo

Diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, fez comparação com atentado às torres gêmeas no EUA

Publicado em 

16 set 2019 às 14:30

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 14:30

Imagem de satélite da Nasa mostra fumaça negra em área atingida na Arábia Saudita Crédito: Nasa/Reprodução
O ataque a unidades da petroleira Saudi Aramco, na Arábia Saudita, no último sábado, seria equivalente ao atentado contra às torres gêmeas, nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, ao se considerar o risco ao mercado de petróleo. A afirmação foi feita pelo diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone.
"Do ponto de vista do risco, o evento de sábado pode ser considerado uma espécie de 9/11 (ataque às torres gêmeas) do mercado do petróleo. Depois dele a sensação de risco aumentará", escreveu Oddone, em sua conta no Twitter.
> Ataque na Arábia Saudita pode aumentar preço da gasolina no ES
A conta não é verificada pela rede social, mas a sua autenticidade foi confirmada pela comunicação da ANP.
Ainda conforme Oddone, medidas preventivas depois do atentado devem ser adotadas, o que também tende a impactar negativamente nos custos operacionais.
O atentado de sábado interrompeu a produção de 5,7 milhões de barris diários de petróleo, montante que representa metade do exportado pelos sauditas e 5% do explorado diariamente no mundo.

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