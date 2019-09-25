Arrecadação estadual

Dinheiro do petróleo faz ES ter R$ 1,6 bilhão livre em caixa

Valor é mais que o dobro do registrado no fim do primeiro bimestre. Maior parte do dinheiro, no entanto, deve ser usada pelo Fundo da Infraestrutura

Publicado em 25 de setembro de 2019 às 09:22 - Atualizado há 6 anos

Petróleo: maior parte do valor que está no caixa do governo estadual veio da produção Crédito: Divulgação

O governo do Estado do Espírito Santo fechou o terceiro bimestre de 2019 com R$ 1,6 bilhão em caixa. O valor é mais que o dobro do que estava de posse do governo ao final do primeiro bimestre: R$ 718 milhões. O caixa, por sua vez, foi turbinado pelo dinheiro do petróleo - vindo do acordo que unificou o Parque das Baleias.

Dentro desses R$ 1,6 bilhão estão os valores que compõem o Fundo Soberano e o da Infraestrutura. "Esse acordo gerou um pagamento à vista de R$ 780 milhões, mais R$ 20 milhões por mês, que é o que constitui o Fundo de Infraestrutura. Temos agora cerca de R$ 800 milhões e ele é considerado como fluxo de caixa do Tesouro. Por isso tivemos esse aumento grande da disponibilidade no caixa", explicou o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti.

Já o Fundo Soberano, que deve receber entre entre R$ 400 e R$ 500 milhões por ano, teve sua primeira transferência em julho - o valor foi de aproximadamente R$ 11 milhões.

Todo esse recurso não deverá continuar nos cofres públicos até o fim do ano se ele começar a ser utilizado para a finalidade para a qual foi constituído.

"Os R$ 800 milhões do Fundo da Infraestrutura vão desenvolver o Estado, atrair empresas, negócios e, principalmente, ajudar a criar empregos", completou Pegoretti. O governo, no entanto, ainda não detalhou em quais projetos, especificamente, o dinheiro será utilizado.

Fora os valores recebidos pelo acordo do Parque das Baleias, o aumento nos preços da energia e dos combustíveis também fez a arrecadação estadual apresentar certo aumento.

"No começo do ano todos estavam reclamando dos altos valores das contas de energia. O preço dos combustíveis também está alto. Isso acaba aumentando da arrecadação do Estado, mas não é permanente. Não nos gera segurança para criar despesas permanentes", justifica o secretário.

Como o aumento da arrecadação não é permanente, o responsável pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) diz que o governo tem trabalhado para que as despesas não acompanhem.

"Há necessidade de cortes e alguns estão sendo feitos - redução de valores de contratos, e tamanhos de contratos de terceirizados. Estamos avançando na digitalização de processos e vamos economizar muito com isso. Mas também estamos tentando segurar as despesas, fazer com que elas, de uma maneira geral, não aumentem", conclui.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta