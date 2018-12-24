Dicas para se dar bem com negócios, emprego e concursos no ano novo

Marcela Oliveira Crédito: Carlos Alberto Silva

Se a sua ideia é tornar 2019 o ano da virada na vida profissional, é hora de traçar objetivos e estratégias para que suas metas sejam atingidas. Alguns querem empreender, outros sonham em passar em concurso público e há ainda aqueles que desejam conseguir um emprego com carteira assinada.

Quem está focada em atingir seus propósitos é a administradora Marcela Oliveira, 35 anos, que almeja ingressar na carreira pública, enquanto que Frederico Simões, 29, quer deixar de ser autônomo para abrir o próprio negócio. Já Fábio Brito, 31, decidiu se mudar da Bahia para o Espírito Santo e agora procura uma oportunidade no mercado de trabalho.

Seja qual for o objetivo de carreira de cada um, o essencial é manter o foco para atingir os objetivos. Mas, antes de tudo, de acordo com a consultora e coach Gilian Folador, é necessário identificar quais são os seus talentos e valores, sem esquecer de deixar tudo por escrito.

Isso serve para que o profissional esteja preparado para agir de acordo com o que for mais coerente para ele. Antes de tomar qualquer decisão, oriento que esse especialista faça uma análise de tudo o que ele tem de bom. Para mim, a palavra-chave de 2019 será consciência, e quanto mais alguém tiver isso em mente, melhor será para empreender, para formar parcerias e para conquistar uma vaga de emprego. Procure sempre fazer uma autoanálise e se planeje. Tire um momento para isso, até para não sair atropelando as coisas, pontua.

Ao estabelecer uma meta, é necessário se preparar para que as mesmas sejam atingidas, ressalta a diretora executiva de Capital Humano da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Fabíola Sarmento.

O profissional precisa traçar seus propósitos e definir qual será o caminho até que os objetivos sejam atingidos. É necessário entender bem o que se quer, para não ficar atirando para todos os lados, ficando com a sensação de não chegar a lugar algum. No caso de quem quer conseguir um emprego, é importante observar o que as empresas estão pedindo e correr atrás da qualificação, pois esta será a melhor saída, sempre, explica.

CUSTOS

Se a ideia para o próximo ano for abrir um negócio, é importante estar atento às tendências do mercado, reunir o máximo de informações que puder, avaliar os custos e criar um planejamento, conforme orienta a psicóloga Jeany Nascimento.

Já para quem quer ingressar no serviço público, ela observa que o candidato deve se disciplinar para dedicar algumas horas do dia aos estudos, definir as matérias para cada dia, e tentar controlar a ansiedade para que ela não o atrapalhe e seja um vilão.

Aqueles que estão à procura de emprego, é importante se manter atualizado, confeccionar um currículo que contenha as principais e verdadeiras informações sobre suas qualificações e experiências.

Durante a entrevista, mantenha boa postura, se vista de maneira adequada (evitando transparências, decotes, roupas muito justas ou muito informais), busque se preparar para esse momento, e sempre que possível tente conhecer mais sobre a empresa ao qual você almeja ingressar, destaca a psicóloga.

Além de estabelecer metas, é necessário que a pessoa tenha controle do que foi proposto. Isso serve até para verificar se não foram colocadas metas demais. Caso aconteça, é importante rever esse planejamento, observa o professor de empreendedorismo da UVV, Rafael Galveas.

DO DESEMPREGO À CARREIRA PUBLICA

Desempregada há dois anos, a concurseira Marcela Oliveira, 35 anos, estuda para concursos desde fevereiro deste ano. O foco dela é o certame do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), mas enquanto o edital não é publicado, ela aproveita para fazer provas de outros órgãos, como o da Advocacia-Geral da União, que terá prova aplicada em janeiro.

O lema do concurseiro é estudar até passar e esta é a minha meta para 2019. Decidi me preparar depois de um ano desempregada. Está cada vez mais difícil de conseguir um emprego e esta foi a saída, uma boa saída, comenta.

Conforme a diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, a disciplina é fundamental para quem conquistar uma vaga no serviço público. Dificilmente será possível conseguir uma vaga concorrida sem esforço e dedicação, destaca.

Dados da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (Anpac) apontam que serão abertas, pelo menos, 100 mil vagas em todo o país, nas esferas municipais, estaduais e federal, em 2019.

DICAS PARA PASSAR EM CONCURSO

Dedicação

Disciplina é o principal trunfo para aprovação em concurso. Estudar, estudar e estudar. Esse é o lema para aqueles que desejam passar em qualquer concurso público. Dificilmente é possível conseguir uma vaga concorrida sem esforço e dedicação. Estudar pouco tempo e ser aprovado rápido não funciona no mundo dos concursos.

Área

Para quem quer começar a estudar e não sabe por onde iniciar, o primeiro passo é estabelecer uma área para a qual prestará concursos. É mais rápida a aprovação quando o candidato aposta nos estudos direcionados.

Conteúdo

As carreiras são agrupadas em áreas fiscais, legislativas, judiciárias, policiais etc. Dentro dos grupos, as seleções guardam muitas semelhanças nas matérias cobradas e nos conteúdos abordados.

Treino

Durante o período de preparação, o concurseiro deve se inscrever em concursos realizados pela mesma organizadora como um treino, que certamente faz a diferença na hora de fazer a prova que realmente se quer.

Matérias

As matérias comuns a todos os concursos são Língua Portuguesa, Direito Constitucional e Direito Administrativo, mas, caso o candidato queira ampliar sua competitividade e participar de vários certames, deve também iniciar os estudos quanto às disciplinas de Raciocínio Lógico, Atualidades e Informática, bem como Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal e Direito Processual Penal.

Fonte: Ivone Goldner, diretora do CEP

PREPARAÇÃO PARA ABRIR ESCRITÓRIO

O advogado Frederico Simões Fernandes de Oliveira, 29 anos, se prepara para abrir o seu escritório até fevereiro de 2019. Durante um período, ele atuou como autônomo, mas decidiu que era a hora de profissionalizar o atendimento.

Frederico Simões Crédito: Carlos Alberto Silva

Em 2019, com o novo governo, a expectativa é de que a economia melhore, gerando uma confiança maior no empresariado. Meu sócio e eu estamos preparados para aproveitar essa alta do mercado, destaca.

O analista de negócios do Sebrae Marcondes Caldeira Júnior orienta que quem quer investir no próprio negócio deve analisar o mercado, estudar a concorrência, clientes e fornecedores.

É necessário ter um perfil empreendedor e gostar da área em que vai atuar. Antes de tudo, o empresário pode e deve se capacitar, orienta.

MUDANÇA DE VIDA E DE EMPREGO PARA CONTADOR

O contador Fábio Brito, 31 anos, veio da Bahia para prestar serviço de consultoria na área pública e decidiu ficar no Estado. Com o término dos contratos, ele quer conseguir um emprego com carteira assinada no próximo ano.

Foi uma grande mudança na minha vida este ano ter vindo para o Espírito Santo. O mercado está bom. Percebo isso em minhas pesquisas e aproveito esse tempo para adequar o meu currículo. Tenho certeza que, se focar de fato, vai aparecer a oportunidade certa. Tenho ampla experiência em auditoria interna e externa.

Fábio Brito Crédito: Carlos Alberto Silva

Conforme salienta a especialista em Gestão de Pessoas, Poliane Tonini, para alcançar o objetivo de conseguir um emprego é preciso ter uma postura completamente ativa.

Não adianta cadastrar o currículo em várias empresas e esperar que as oportunidades apareçam. Faça uma análise detalhada do perfil da empresa, quais os valores têm a ver com os seus e quais são os seus pontos fortes. O autoconhecimento ajuda muito na hora de traçar um planejamento para buscar um novo emprego, frisa.

DICAS PARA CONSEGUIR UM EMPREGO

Autoconhecimento

Não adianta cadastrar um currículo aqui e outro ali esperando que a oportunidade simplesmente apareça. Neste momento, também é preciso muito esforço e dedicação. Primeiramente: saiba em qual área gostaria de atuar, qual o tipo de empresa que lhe atrai, quais são os seus conhecimentos, seus pontos fortes e aqueles que precisam ser melhorados. Este autoconhecimento ajuda na hora de traçar um planejamento na busca de um novo emprego.

Conhecimento

Procure conhecer a empresa à qual você se candidatou para trabalhar. Identifique quais valores são comuns aos seus, navegue pelo site da empresa, leia algumas notícias sobre ela. Isso mostra interesse e pode ser um grande diferencial no momento da entrevista.

Networking

Deixe as pessoas saberem que você está em busca de um novo emprego. Comente entre familiares e amigos, pois só assim eles poderão ajudar com alguma indicação. Pratique o networking diariamente.

Currículo

Dedique tempo para montar o seu currículo e, quando possível, adaptá-lo especialmente para cada vaga a qual concorre. Essa tarefa demanda tempo, mas é fundamental para chamar a atenção dos recrutadores.

Qualificação

Enquanto não consegue um novo emprego, use este tempo para se qualificar. Invista na sua capacitação e no enriquecimento dos seus conhecimentos e do seu currículo.

Fonte: especialista em Gestão de Pessoas, Poliane Tonini

ABRIR EMPRESA

Perfil

Para tornar um negócio realidade, é preciso ter perfil empreendedor e conhecimento na área em que quer investir.

Informações

Seja qual for o ramo de negócios, procure analisar o mercado. Pesquise se há espaço para novos empreendimentos no ramo que quer atuar, possíveis clientes, concorrentes e fornecedores.

Custos

Com um plano de negócios, é possível mensurar a viabilidade, rentabilidade e os custos do negócio. Lembre-se que imprevistos acontecem, mas esse levantamento vai ajudar a diminuir

os riscos.

Vendedor

O empreendedor precisa ser bom vendedor, pois ele vai precisar vender produtos ou serviços para clientes e para fornecedores, por exemplo.

Planejamento

Planeje o capital de giro para a sobrevivência do negócio no início das atividades. Um erro comum é acreditar que o dinheiro deve ser investido apenas para a abertura do empreendimento.

Capacitação

O Sebrae oferece cursos, treinamentos e consultorias que dão suporte para quem quer abrir uma empresa.

Trabalho

A última etapa é registrar o negócio e torná-lo realidade.

Contratação

Outra dica é ter cuidado na hora de contratar, pois é importante que o trabalhador esteja alinhado com o negócio.