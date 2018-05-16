Diamante raro da realeza europeia é leiloado por R$ 24 milhões

Diamante azul tem 6.1 quilates e foi arrematado após quatro minutos em leilão Crédito: Reprodução/SothebyENTITY_apos_ENTITYs

Um raro diamante azul que circulou pela realeza europeia durante 300 anos foi arrematado em leilão por US$ 6,7 milhões (equivalente a mais de R$ 24 milhões). A venda ocorreu em Genebra, na casa Sotheby's, segunda a qual a pedra "The Farnese Blue" fora dada à filha do duque de Parma em 1715.

Elizabeth Parma recebeu a joia como presente de casamento por sua união com Philip V da Espanha. A pedra então foi repassada de geração a geração e circulou por Espanha, França, Itália e Áustria. A casa Sotheby's ressalta que o diamante chegou a adornar uma tiara que um dia pertenceu à rainha Maria Antonieta.

'The Farnese Blue' circulou pelas Cortes europeias Crédito: Reprodução/SothebyENTITY_apos_ENTITYs

A identidade do comprador não foi revelada. O valor do arremate surpreendeu os negociadores, que estimavam o preço da peça entre US$ 3,5 milhões e US$ 5 milhões. O "Farnese Blue" foi vendido após apenas quatro minutos.

Encontrado na mina Golconda, na Índia, o diamante tem 6,1 quilates. A Sotheby's classifica a joia como "histórica" e "símbolo de 300 anos de História". Apesar da exuberância, apenas parentes próximos aos donos da pedra teriam acesso a ela. O leilão, segundo a casa, pode ter sido a única chance de admirar a gema, que agora passa a uma nova coleção particular.