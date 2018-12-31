Dez ideias para enxugar a máquina pública e consertar o Brasil em 2019

Governo do Estado entrega novas viaturas para a Polícia Militar Crédito: Fred Loureiro| Secom

O ano que começa amanhã dá largada a uma nova gestão federal superpressionada por respostas imediatas para temas complexos como ajuste das contas públicas, reforma da Previdência e retomada da economia.

Acertar as propostas para esses pontos sensíveis e colocá-las em prática, na atual conjuntura, são medidas essenciais para recuperar a credibilidade brasileira perante aqueles com dinheiro para investir e gerar emprego.

Em lua de mel com o mercado, o presidente eleito Jair Bolsonaro terá que correr contra o tempo para fazer o namoro durar. Recentes escândalos de corrupção envolvendo pessoas próximas e a falta de ideias concretas para alguns assuntos acendem o alerta sobre dificuldades de a nova equipe implementar as medidas ditas urgentes.

Especialistas ouvidos pelo Gazeta Online pontuam dez áreas que precisam de olhar diferenciado e dizem que o desafio do novo gestor do país vai além de apenas melhorar a arrecadação e avançar no ajuste fiscal.

Para consertar o Brasil, é preciso também pensar num novo modelo para a infraestrutura com a intenção de amenizar os gargalos logísticos. A greve dos caminhoneiros, por exemplo, parou a economia e trouxe à tona a alta fragilidade brasileira provocada pela forte dependência do transporte rodoviário.

Melhorar a produtividade do trabalhador, com uma educação de mais qualidade, corrigir erros na segurança pública também estão entre as mudanças tão esperadas pela população.

1) Controle das contas públicas e aumento da arrecadação

Com o endividamento público em ascensão, governo federal, Estados e municípios terão como principal desafio encontrar o equilíbrio nas contas públicas. Ainda que o Espírito Santo seja nota A em saúde fiscal, segundo o Tesouro Nacional, a necessidade de reduzir o tamanho da máquina pública atinge todas as unidades da federação, explica a professora de Economia do Insper Juliana Inhasz. Ela fala que o cenário fiscal é a barreira mais difícil de reverter. Com a atual estrutura, há pouco espaço para ajustes. Uma das saídas é aumentar a arrecadação. Num primeiro momento, a taxação de grandes fortunas daria certo fôlego, mas não seria a solução de longo prazo. Outras saídas seriam investir em tecnologia para combater a sonegação e também aumentar a eficiência do setor público.

2) Realizar a reforma da Previdência é uma questão urgente

Ainda que o país tente aumentar a arrecadação, o problema fiscal continuará patente. Segundo o professor do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) Marcel Balassiano, o país está em déficit e um dos motivos é a Previdência. O rombo juntando todos os regimes é de R$ 360 bilhões. No Estado, o déficit com servidores inativos ultrapassa R$ 2,2 bilhões. O futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, vem falando em privatizar e arrecadar R$ 1 trilhão. Esse dinheiro dá para cobrir apenas por três anos o rombo. O país depende da reforma para ter um crescimento robusto. Estudo do economista Paulo Tafner mostra que, até 2060, apenas o Regime Geral terá uma despesa equivalente a 16,88% do Produto Interno Bruto se nada for feito. Uma das propostas entregues ao governo Bolsonaro prevê a criação do piso previdenciário de 70% do salário mínimo. Os ganhos aumentam a partir do número de recolhimentos. O projeto cria ainda, para quem nasceu a partir de 2014, o regime de capitalização.

3) Ter ambiente de negócios para atrair investimentos

Com o ajuste fiscal e a reforma da Previdência, o país passará a confiança que os investidores buscam para desengavetar projetos. Mas outras ferramentas são imprescindíveis para melhorar o ambiente de negócios. A flexibilização do mercado de trabalho tem contribuído para mudar o cenário, porém os especialistas afirmam que é preciso reduzir também a burocracia para abrir e fechar empresas. No Estado, foi criado o Simplifica ES, que faz a integração entre os dados cadastrais da Receita Federal, órgãos estaduais e municipais.

4) Avançar no sistema logístico

O Brasil tem problemas logísticos históricos. As estradas estão saturadas e faltam investimentos em outros modais, como o sistema ferroviário. As concessões de rodovias importantes, como é o caso da BR 101, mostraram não ter tanta eficiência. O especialista no segmento Edson Gonçalves, pesquisador do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da Fundação Getulio Vargas, diz que a reformulação do modelo das concessões poderia minimizar os problemas. Uma solução seria incluir no contrato redução no preço da tarifa, em caso de aumento na demanda, ou compensação do poder público em situação de queda na receita.

5) Reforma tributária no combate à desigualdade social

Um dos grandes problemas do Brasil é o modelo tributário que penaliza os mais pobres. A professora de Economia do Insper Juliana Inhasz explica que as famílias de baixa renda gastam tudo o que têm com a alimentação, enquanto os mais ricos conseguem reverter as perdas ao ter condições de construir uma poupança. Estamos tributando errado. É preciso uma reforma tributária para tirar o peso dos impostos dos itens básicos de sobrevivência. A equipe de Bolsonaro estuda três pacotes tributários. Um é a substituição de impostos federais por um imposto sobre movimentação financeira, outro é a criação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA). A última proposta é a simplificação tributária. Para Juliana, a melhor escolha seria o IVA. Ele evita a tributação em cascata. Esse monte de tributo eleva os preços e a proposta vai deixar o sistema tributário mais limpo. Aparentemente a mudança trará queda na arrecadação, mas o governo ganhará com investimentos e aumento da produtividade.

6) Colaboração para elevar a qualidade da educação

Os últimos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) colocaram o Espírito Santo no topo. Mesmo na liderança, o Estado, que teve nota 4,4, não alcançou a meta estipulada pelo Ministério da Educação, que era de 5,1. Os dados revelam que em todo o país expandir a qualidade da educação, garantindo não só o acesso à sala de aula, mas também o aprendizado, é passo importante a ser dado. A implementação do regime colaborativo chamado de Arranjos de Desenvolvimento da Educação (ADEs) pode ajudar, segundo o Instituto Ayrton Senna. Já existem 12 arranjos envolvendo 165 municípios. Os profissionais de educação de cidades próximas geograficamente, e com características sociais e econômicas semelhantes, se reúnem para troca de experiências, discutindo problemas e soluções da educação no território.

7) Mais parcerias e concessões na área de saneamento

Em muitas cidades do Brasil, ainda há déficit de saneamento básico. Pelo menos metade dos municípios não tem rede de tratamento e coleta do esgoto. Seriam necessários mais de

R$ 20 bilhões para isso. Um mecanismo que pode facilitar a expansão dos investimentos, de acordo o pesquisador Edson Gonçalves, do Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura, a realização de parcerias público-privadas ou mesmo a concessão total do serviço podem ser uma opção. Para isso, seria necessário que a Agência Nacional de Águas tivesse papel de regulação, criando regras padronizadas para o país a fim de atrair investidores.

8) Relações comerciais mais fortes

A economia brasileira é considerada ainda muito fechada para o mercado externo. Com o novo governo, há uma preocupação de as relações ficarem abaladas após algumas declarações e atitudes de Jair Bolsonaro. O mercado externo segurou nossa onda no período da mais grave crise econômica. Temos que pensar em maneiras de ter uma comunicação mais sólida com países que são nossos grandes consumidores, afirma a economista Juliana Inhasz.

9) Redução da pobreza e do desemprego

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a pobreza aumentou no Brasil. Em 2017, dado mais recente, havia 54,8 milhões de pessoas nessa situação. Uma das causas para o empobrecimento tem sido o desemprego. Embora tenha caído o número de desocupados, ainda são 12 milhões nesse quadro, fora os trabalhadores subocupados. A reforma trabalhista tem ajudado a mudar o cenário, mas para alguns especialistas é preciso avançar no tema, abrindo mais espaço para os investimentos, que geram mais empregos.

10) População mais segura