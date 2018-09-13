Dez anos após crise global, renda fixa foi melhor aplicação no Brasil

"Nos últimos anos, a taxa de juros, em média, foi de 10% ao ano. Já na, a média anual de ganho foi de 4,5%. Com os juros altos durante um bom tempo, foi mais interessante investir na renda fixa, uma aplicação praticamente sem riscos, do que se aventurar na renda variável", explica Sandra Blanco, consultora de investimentos da Órama. "Neste cenário, muitas pessoas deixaram de investir no Ibovespa. Se, um mercado ativo, a rentabilidade das ações acaba caindo".