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Crise mundial

Desigualdades se aprofundaram durante a crise da Covid-19, diz ONU

Secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, além da preocupação com a recuperação econômica, Guterres alertou para os riscos ambientais.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jan 2021 às 14:49

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 14:49

O Secretário-geral da ONU Antonio Guterres
O Secretário-geral Organização das Nações Unidas, António Guterres Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, afirmou, durante a versão online Fórum Econômico Mundial, chamada de Fórum Digital de Davos, que a pandemia do novo coronavírus aprofundou ainda mais as desigualdades sociais e fragilizou relações entre países.
"Vemos fragilidade e divisão na política internacional. Precisamos de uma economia global que respeite as leis internacionais", afirmou.
Além da preocupação com a recuperação econômica, Guterres alertou para os riscos ambientais, e estimulou a promoção da economia sustentável e da política de "carbono zero". "É hora de mudar o curso e tomar um caminho sustentável.Precisamos de uma recuperação sustentável, sem guerras e sem catástrofe ambiental. Precisamos acabar com comércio perverso de combustíveis fósseis", disse.
Guterres também afirmou que é necessário criar "um novo contrato social, para que pessoas vivam com dignidade".

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