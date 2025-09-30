Home
>
Economia (BR)
>
Desemprego fica em 5,6% até agosto, menor taxa da série histórica

Desemprego fica em 5,6% até agosto, menor taxa da série histórica

Número de pessoas em busca de trabalho também atinge mínima (6,08 milhões); mercado pode estar em acomodação sob juros altos e antes de fim de ano, diz IBGE

LEONARDO VIECELI

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 11:01

RIO DE JANEIRO - A taxa de desemprego do Brasil ficou em 5,6% no trimestre até agosto, repetindo a mínima da série histórica iniciada em 2012, segundo dados divulgados nesta terça-feira (30) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Recomendado para você

Com 17 anos de história, o Shopping Sul celebra sua consolidação como referência regional e dá um novo passo com a interligação ao Stone Office Center, ampliando a oferta de serviços, negócios e lazer em Cachoeiro de Itapemirim

Shopping Sul se interliga ao Stone Office Center e amplia oferta de serviços

Número de pessoas em busca de trabalho também atinge mínima (6,08 milhões); mercado pode estar em acomodação sob juros altos e antes de fim de ano, diz IBGE

Desemprego fica em 5,6% até agosto, menor taxa da série histórica

Levantamento feito em supermercados e em peixarias da Capital detalha o valor de 21 produtos essenciais para o típico prato da culinária do Espírito Santo

Dia da Moqueca Capixaba: preços de ingredientes têm variação de mais de 150%

Esse patamar já havia sido alcançado no trimestre até julho deste ano. O resultado veio em linha com a mediana das projeções do mercado financeiro, que também era de 5,6%, conforme a agência Bloomberg.

Os dados do IBGE integram a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua). O levantamento investiga tanto o mercado de trabalho formal quanto o informal.

Leia mais

Imagem - Sete a cada dez capixabas inscritos no CadÚnico estão sem emprego

Sete a cada dez capixabas inscritos no CadÚnico estão sem emprego

O desemprego recuou ante a taxa de 6,2% registrada no trimestre até maio, que serve de base de comparação. O instituto evita o confronto direto entre intervalos com meses repetidos, como é o caso dos finalizados em julho e agosto, quando o indicador ficou em 5,6%.

O mercado de trabalho vem em uma trajetória de recuperação. Segundo analistas, o movimento refletiu o desempenho aquecido da economia em meio a medidas de estímulo do governo federal, além de mudanças demográficas e impactos da tecnologia.

A geração de emprego e renda serve de incentivo para o consumo. A demanda constantemente aquecida, por outro lado, pode pressionar a inflação.

Para conter o ritmo de aumento dos preços, o BC (Banco Central) promoveu um choque na taxa básica de juros, a Selic, que está em 15% ao ano. Os juros altos tendem a desacelerar a economia — sinais disso já apareceram no PIB (Produto Interno Bruto).

Leia mais

Imagem - Saúde e educação terão maior fatia do orçamento do ES em 2026; veja valores

Saúde e educação terão maior fatia do orçamento do ES em 2026; veja valores

Imagem - ES prevê R$ 4,3 bilhões em investimentos para 2026; veja os principais

ES prevê R$ 4,3 bilhões em investimentos para 2026; veja os principais

Imagem - Tarifaço do Trump: BNDES aprova R$ 172 milhões em socorro a empresas do ES

Tarifaço do Trump: BNDES aprova R$ 172 milhões em socorro a empresas do ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Mercado de trabalho Empregos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais