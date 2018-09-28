Desemprego fica em 12,1% em agosto

A taxa de desemprego desacelerou em agosto para 12,1%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta sexta-feira (28). Nos três meses encerrados em maio, que servem como base de comparação, a falta de emprego havia atingido 12,7% da força de trabalho. Em agosto do ano passado também era maior: 12,6%. A expectativa dos analistas ouvidos pela Bloomberg era de uma taxa de 12,2%.