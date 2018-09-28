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Desemprego fica em 12,1% em agosto

Taxa fica em linha com estimativa do mercado, que era de 12,2%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 12:13

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 12:13

Fila de desempregados em Campo Grande, Cariacica Crédito: Kaique Dias
A taxa de desemprego desacelerou em agosto para 12,1%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta sexta-feira (28). Nos três meses encerrados em maio, que servem como base de comparação, a falta de emprego havia atingido 12,7% da força de trabalho. Em agosto do ano passado também era maior: 12,6%. A expectativa dos analistas ouvidos pela Bloomberg era de uma taxa de 12,2%.
Os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, (Caged), que considera apenas os empregos com carteira assinada, apontam que o país gerou 110,4 mil vagas em agosto. Esse é o melhor resultado para o mês desde 2013.
 

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