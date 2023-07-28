Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Desemprego cai para 8% no segundo trimestre, menor taxa desde 2014
Mercado de trabalho

Desemprego cai para 8% no segundo trimestre, menor taxa desde 2014

IBGE apontou alta no número de vagas de trabalho sem carteira e de postos no setor público

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 11:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jul 2023 às 11:32
RIO DE JANEIRO – A taxa de desemprego no Brasil recuou para 8% no segundo trimestre, informou nesta sexta-feira (28) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam 8,2%. A taxa estava em 8,8% no primeiro trimestre.
Com o novo resultado, o número de desempregados caiu para 8,6 milhões de abril a junho, disse o IBGE. O contingente era de 9,4 milhões nos três meses imediatamente anteriores.
Carteira profissional do Mistério do Trabalho e Previdência Social
Carteira profissional do Mistério do Trabalho e Previdência Social Crédito: Carlos Alberto Silva
Os dados integram a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua). A Pnad investiga tanto o mercado de trabalho formal quanto o informal — desde os empregos com carteira assinada e CNPJ até os populares bicos.
No trimestre móvel até maio, que integra outra série da pesquisa, a taxa de desemprego já marcava 8,3%. O número de desocupados estava em 8,9 milhões no mesmo período.
Nas estatísticas oficiais, a população desempregada é formada por pessoas de 14 anos ou mais que estão sem ocupação e que seguem à procura de vagas. Quem não tem emprego e não está buscando oportunidades não entra nesse número.
O desemprego havia subido no início de 2023, que marcou a largada do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O aumento no começo do ano, contudo, é esperado por analistas. A busca por vagas no primeiro trimestre costuma ser impulsionada pelo término dos contratos temporários de final de ano.

Veja Também

ES cria 636 vagas de emprego com carteira assinada em junho

Depois da crise gerada pela pandemia, a abertura de empregos foi beneficiada no país pela vacinação contra a Covid-19 a partir de 2021. A imunização permitiu a volta da circulação de pessoas e a reabertura de empresas, intensificada em 2022.
Analistas ainda veem sinais de resiliência no mercado de trabalho, mas projetam uma espécie de acomodação na geração de vagas em 2023, após a retomada sobre uma base de comparação fragilizada.
Os dados divulgados nesta sexta ainda não sofreram impactos do Censo Demográfico 2022. A contagem da população é a base para a atualização das amostras utilizadas na Pnad.
O Censo contabilizou uma população de 203,1 milhões no Brasil até 31 de julho de 2022. O número ficou abaixo das projeções anteriores do IBGE. A estimativa da Pnad até julho do ano passado, por exemplo, era de 214,1 milhões de pessoas.
A diferença pode gerar revisões em indicadores de emprego e desemprego, segundo especialistas. Isso, porém, depende dos dados do Censo sobre a população por sexo e faixa etária, ainda não divulgados pelo IBGE. Os detalhamentos são necessários para a avaliação da amostra da Pnad.

LEIA MAIS 

Como fazer transição de carreira depois dos 40 anos

Curso profissionalizante facilita caminho para o mercado de trabalho

Quais as perspectivas do trabalho no futuro?

ES é o estado que mais gera empregos no Brasil

Desemprego cai para 8,3% e atinge 8,9 milhões no trimestre até maio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Desemprego Ibge Carteira de Trabalho Empregos Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer
Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha
Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha
Lotofácil
Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados