Desemprego cai com recorde de trabalho informal

O número de empregados sem carteira assinada atingiu 11,7 milhões em julho, enquanto os trabalhadores por conta própria chegaram a 24,2 milhões, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Publicado em 30 de agosto de 2019 às 18:22 - Atualizado há 6 anos

Pessoas aguardam na fila por um emprego Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo

A taxa de desemprego recuou no país, mas devido à criação de vagas no mercado informal, que bateu novo recorde.

O número de empregados sem carteira assinada atingiu 11,7 milhões no trimestre encerrado em julho, enquanto os trabalhadores por conta própria - cuja maior parte não tem CNPJ - chegaram a 24,2 milhões, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (30).

Os números são os mais altos já registrados pelo IBGE na série da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), iniciada em 2012.

No período, a taxa de desocupação no

caiu para 11,8%, o que representa 12,6 milhões de pessoas desempregadas, contra 12,5% no trimestre imediatamente anterior (fevereiro a abril de 2019). "Desde o início da crise econômica a inserção por conta própria vem sendo ampliada em função da falta de oportunidade no mercado formal", afirmou Cimar Azeredo, gerente da Pnad.

O total de empregados do setor privado sem carteira de trabalho assinada teve um aumento de 3,9% (441 mil pessoas) frente ao trimestre anterior e de 5,6% (619 mil pessoas) em relação ao mesmo trimestre de 2018. Já o número de trabalhadores por conta própria subiu 1,4% (343 mil pessoas) na comparação trimestral e 5,2% (1,2 milhão de pessoas) em comparação ao mesmo período do ano passado.

Segundo Azeredo, experiências de crises anteriores apontam que, quando o mercado de trabalho se recupera, o emprego informal cai, em vez de aumentar. Ou seja, o recorde da informalidade indica que o mercado de trabalho ainda não se recuperou, apesar da queda na taxa de desemprego.

Como vagas informais costumam pagar menos que as formais, um aumento no número de postos sem carteira reduz a média salarial da população. De acordo com o IBGE, o rendimento médio real habitual do trabalhador chegou a R$ 2.286, contra R$ 2.311 nos três meses antes.

O número de empregados no setor privado com carteira assinada marcou 33,1 milhões, estável em comparação ao trimestre anterior e ao mesmo período do ano passado.

SUBOCUPADOS

O número de pessoas subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas também bateu recorde e chegou a 7,3 milhões de pessoas, com alta de 4,8% (337 mil subocupados) sobre o trimestre anterior e de 12,4% frente ao mesmo trimestre de 2018.

A população fora da força de trabalho ficou em 64,8 milhões de pessoas, enquanto o número de desalentados -aqueles que gostariam de trabalhar, mas não procuraram emprego no período- marcou 4,8 milhões.

A força de trabalho -pessoas ocupadas e desocupadas- é a maior da série histórica, estimada em 106,2 milhões, um aumento de 610 mil pessoas (0,6%) quanto ao trimestre anterior e de 2 milhões (1,9%) na mesma época no ano passado.

