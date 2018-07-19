Desafios tecnológicos rondam os 100 anos do Sindicato dos Estivadores

Rebocadores trabalhando no porto Crédito: Vitor Jubini

Todos os dias, dezenas de cargas entram e saem nos portos capixabas. Para que esses contêineres embarquem ou desembarquem dos navios, é preciso de trabalhadores portuários, os estivadores. Às vésperas de completar um século de existência, nesta sexta-feira (20), o Sindicato dos Estivadores do Espírito Santo enfrenta o desafio de acompanhar o desenvolvimento tecnológico que envolve o setor em que atua.

"Diariamente, chegam novas tecnologias nos navios e é preciso ter condições para formar os profissionais e se adaptar a elas. Porém, ainda não temos a mesma velocidade de criação de treinamentos para acompanhar a evolução tecnológica", revelou o presidente do sindicato, José Adilson Pereira. Isso demanda desses profissionais constantes atualizações das atividades.

O sindicato criado em 20 de julho de 1918 iniciou com cerca de 200 associados. Hoje, já são mais de 1,1 mil trabalhadores, sendo que 700 estão na ativa e os demais aposentados. Entre os princípios mantidos há 100 anos, está o de colaboração mútua entre os trabalhadores.

"O primeiro grupo de estivadores era composto por trabalhadores que estavam na faixa do cais, ex-escravos sem espaço para trabalhar, imigrantes italianos e ex-marítimos, que por causa da revolução tecnológica acabaram ficando no porto", explicou.