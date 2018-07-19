Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Desafios tecnológicos rondam os 100 anos do Sindicato dos Estivadores
HISTÓRIA PARA CONTAR

Desafios tecnológicos rondam os 100 anos do Sindicato dos Estivadores

Categoria de trabalhadores que atua nos portos lidam diariamente com novidades tecnológicas, o que demanda constante atualização dos profissionais

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 18:09
Rebocadores trabalhando no porto Crédito: Vitor Jubini
Todos os dias, dezenas de cargas entram e saem nos portos capixabas. Para que esses contêineres embarquem ou desembarquem dos navios, é preciso de trabalhadores portuários, os estivadores. Às vésperas de completar um século de existência, nesta sexta-feira (20), o Sindicato dos Estivadores do Espírito Santo enfrenta o desafio de acompanhar o desenvolvimento tecnológico que envolve o setor em que atua.
"Diariamente, chegam novas tecnologias nos navios e é preciso ter condições para formar os profissionais e se adaptar a elas. Porém, ainda não temos a mesma velocidade de criação de treinamentos para acompanhar a evolução tecnológica", revelou o presidente do sindicato, José Adilson Pereira. Isso demanda desses profissionais constantes atualizações das atividades.
O sindicato criado em 20 de julho de 1918 iniciou com cerca de 200 associados. Hoje, já são mais de 1,1 mil trabalhadores, sendo que 700 estão na ativa e os demais aposentados. Entre os princípios mantidos há 100 anos, está o de colaboração mútua entre os trabalhadores.
"O primeiro grupo de estivadores era composto por trabalhadores que estavam na faixa do cais, ex-escravos sem espaço para trabalhar, imigrantes italianos e ex-marítimos, que por causa da revolução tecnológica acabaram ficando no porto", explicou.
Apesar dos desafios tecnológicos que rondam a categoria, o sindicato ainda não sofreu impactos de outras transformações na área do trabalho. Segundo a presidência do sindicato, a reforma Trabalhista, que entrou em vigor no final do ano passado e alterou a obrigatoriedade da contribuição sindical, ainda não alterou o número de associados, que ainda se mantém estável.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados