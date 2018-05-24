Desabastecimento: gasolina, diesel e comida começam a faltar no ES

BR 101, em Viana, foi um dos pontos de manifestação Crédito: Ari Melo/tv gazeta

A greve dos caminhoneiros, que hoje entra em seu quarto dia, começa a afetar o abastecimento, de comida a combustíveis, no Espírito Santo.

O efeito dessa escassez pode ser sentido no preço de alguns produtos, que já chegam a triplicar de valor. É o caso, por exemplo, da batata inglesa, vendida a

R$ 1,60 o quilo antes do movimento, agora é comercializada por mais de R$ 5 nas Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa).

O mesmo aconteceu com a cebola. Se antes estava na faixa de R$ 2, passou a custar mais de R$ 4 desde segunda-feira, 21, quando os caminhões com essas mercadorias e outras, como melão, maçã e melancia, passaram a não chegar no estabelecimento.

O protesto já afeta 14 pontos das BRs que cortam o Estado. Um dos locais bloqueados ontem à noite era próximo da Ceasa. A interdição foi feita por motoristas de aplicativo que aderiram à manifestação com o objetivo de impedir a entrada de caminhões na companhia de abastecimento.

Segundo o diretor técnico operacional da Ceasa/ES, Henrique Casamata, o principal modal logístico para o transporte de alimentos é ainda o rodoviário. Dependemos 100% das rodovias liberadas. Essa diminuição de mercadorias afeta toda uma cadeia, que gera quase 15 mil empregos diretos e indiretos e R$ 1 bilhão de receita por ano ao movimentar 500 mil toneladas de alimentos. Recebemos por dia 3,5 mil veículos. Se a paralisação não acabar, uma das consequências, além de prejuízos para os comerciantes, é uma forte elevação nos preços, afirma.

No setor varejista de alimentação, lojas de Cachoeiro de Itapemirim estão com os estoques de carne e laticínios se esgotando, de acordo com o superintendente da Associação Capixaba dos Supermercados (Acaps), Hélio Schneider.

A maioria das empresas não estoca esse tipo de comida. Uma solução encontrada por alguns supermercadistas é transportar esses alimentos em carros pequenos, passando por vias alternativas, mas até nesses locais temos notícias de bloqueios, acrescenta Schneider.

Um empresário do setor que não quis se identificar disse que, na Grande Vitória, os maiores supermercados têm centros de distribuição que garantem por alguns dias ainda um bom volume de carne. O grande problema é o hortifrúti. Muita mercadoria de fora, como a batata, a cebola, a melancia, está em falta. Temos estoque até esta quinta-feira. Estamos recebendo apenas os alimentos produzidos no Estado, que estão vindo por caminhos alternativos, passando por dentro de fazendas até chegar aos pontos livres dos protestos, revela.

COMBUSTÍVEIS

A greve dos caminhoneiros também tem provocado falta de combustível. No início da tarde de ontem, a reportagem confirmou que havia carência de gasolina, etanol e diesel em postos das cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Muniz Freire, Irupi, Rio Novo do Sul, Iconha, Castelo, Vargem Alta, Divino São Lourenço, Atílio Vivacqua, Iúna, Anchieta e Ibatiba. Nos municípios de Alfredo Chaves, Itapemirim, Muqui, Dores do Rio Preto, Apiacá e Alegre, os postos só tinham combustível para atender até ontem.

Por causa da falta de diesel, o transporte público de Cachoeiro de Itapemirim teve a frota de ônibus reduzida em 25% ontem e, a partir de hoje, os coletivos vão rodar com o horário de sábado. O problema acontece porque os caminhões carregados com combustível estão parados nos pontos de bloqueios e não estão conseguindo chegar aos municípios.

A falta de combustíveis em postos de Cachoeiro de Itapemirim foi confirmada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (Sindipostos-ES). O desabastecimento em Iúna e Muniz Freire foi informada por funcionários dos postos.

INTERDIÇÕES

BR 101

Linhares (Km 159), João Neiva (Km 204), Ibiraçu (Km 214), Serra (Km 274), Cariacica (Km 285), Viana (Km 304), Iconha (Km 376) e Trevo de Safra, em Itapemirim (Km 414).

BR 262

Domingos Martins (Km 95) e Ibatiba (Km 156).

BR 259

Colatina (Km 46 e 51).

BR 447

Vila Velha (Capuaba).

Rodovia do Sol

Setiba (Km 40).