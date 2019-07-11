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Reforma da Previdência

Deputados cobram de Maia definição de cronograma para votações da reforma

A Casa ainda precisa analisar 17 destaques à proposta, além de realizar uma votação em segundo turno

Publicado em 

11 jul 2019 às 15:08

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 15:08

Deputados cobram de Maia definição de cronograma para votações da reforma Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Após o encerramento abrupto da sessão de votação da reforma da Previdência na quarta-feira, deputados cobram agora do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), uma definição clara do cronograma para os próximos dias. A Casa ainda precisa analisar 17 destaques à proposta, além de realizar uma votação em segundo turno.
Os parlamentares querem organizar suas viagens aos Estados e precisam saber se terão que permanecer em Brasília. Há, no entanto, uma divisão entre os que defendem que as votações entrem pela madrugada desta sexta-feira, 12, e pelo fim de semana, se necessário, e há os que defendem que as análises dos destaques prossigam até amanhã e que a votação do segundo turno da proposta fique para a semana que vem.
Por ser véspera do início do recesso, marcado para começar em 18 de julho, há o risco do quórum da próxima semana ser mais baixo do que o registrado na sessão de quarta-feira, quando 510 deputados votaram o texto-base. Foram 379 votos a favor e 131 contrários. São necessários 308 votos favoráveis para se aprovar o texto no segundo turno também.
Apesar de ter convocado sessão para as 9h desta quinta, a expectativa é a de que a análise dos 17 destaques que ainda estão na pauta só seja retomada na parte da tarde. Maia ainda não chegou à Câmara e estão presentes na Casa apenas 307 deputados.

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