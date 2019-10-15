Decreto presidencial inclui Casa da Moeda no Programa de Desestatização

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 09:33
- Atualizado há 6 anos
AGÊNCIA ESTADO-Decreto presidencial publicado na edição desta terça-feira (15), do Diário Oficial da União (DOU), qualifica a Casa da Moeda do Brasil no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e a inclui no Programa Nacional de Desestatização (PND).
O decreto designa o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) como responsável pela execução e acompanhamento dos atos necessários à desestatização da Casa da Moeda, que já havia sido anunciada pelo governo. Em agosto passado, ao anunciar as estatais que seriam incluídas no PPI, o governo confirmou a Casa da Moeda na lista das estatais alvo de desestatização.
